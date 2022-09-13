https://sputnikarabic.ae/20220913/مصرع-5-أشخاص-إثر-تفجير-سيارة-في-باكستان-1067691034.html
مصرع 5 أشخاص إثر تفجير سيارة في باكستان
مصرع 5 أشخاص إثر تفجير سيارة في باكستان
لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير سيارة باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع في باكستان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T17:37+0000
2022-09-13T17:37+0000
2022-09-13T17:37+0000
انفجار باكستان
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الفجر المحلية عن الشرطة أن الانفجار وقع في مقاطعة سوات في المساء.ومن بين الضحايا إدريس خان العضو في لجنة سلام محلية، الذي دمرت سيارته بشكل كامل جراء الانفجار.وقال فايز خان ضابط الشرطة بسوات: "التحقيقات الأولية تشير إلى أن القنبلة التي استهدفت إدريس خان تم التحكم فيها عن بعد".وبحسب ما ورد لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20210623/مقتل-3-أشخاص-إثر-انفجار-سيارة-مفخخة-قرب-نقطة-أمنية-بمدينة-لاهور-شرقي-باكستان-1049337713.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفجار باكستان
مصرع 5 أشخاص إثر تفجير سيارة في باكستان
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لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير سيارة باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع في باكستان.
موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الفجر المحلية عن الشرطة أن الانفجار وقع في مقاطعة سوات في المساء.
ومن بين الضحايا إدريس خان العضو في لجنة سلام محلية، الذي دمرت سيارته بشكل كامل جراء الانفجار.
وقال فايز خان ضابط الشرطة بسوات: "التحقيقات الأولية تشير إلى أن القنبلة التي استهدفت
إدريس خان تم التحكم فيها عن بعد".
وبحسب ما ورد لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.