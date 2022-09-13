https://sputnikarabic.ae/20220913/مصر-التبادل-التجاري-مع-قطر-ارتفع-بنسبة-764-ليصل-إلى-448-مليون-دولار-1067693494.html

مصر: التبادل التجاري مع قطر ارتفع بنسبة 76.4% ليصل إلى 44.8 مليون دولار

مصر: التبادل التجاري مع قطر ارتفع بنسبة 76.4% ليصل إلى 44.8 مليون دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع قطر بنسبة 76.4% ليصل إلى 44.8 مليون دولار. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T19:08+0000

2022-09-13T19:08+0000

2022-09-13T19:09+0000

مصر

قطر

اقتصاد

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وحسب بوابة "الأهرام"، ذكر الجهاز في بيان أن حجم التبادل التجاري مع قطر بلغ 44.8 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية إلى قطر بلغت 4.5 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%.بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.وأشار البيان إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.وأوضح البيان أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%.كما لفت البيان إلى أن عـدد المصـريين المتواجديـن في دولة قطر طبقا لتقديرات البعثة بلغ 141 ألف مصري حتى نهاية 2021.

https://sputnikarabic.ae/20220913/أمير-قطر-في-مقدمة-مستقبلي-الرئيس-المصري-لدى-وصوله-الدوحة-فيديو-1067692011.html

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