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https://sputnikarabic.ae/20220913/مقتل-صحفيين-وحرق-جثتيهما-على-يد-عصابات-مسلحة-في-هايتي--1067684220.html
مقتل صحفيين وحرق جثتيهما على يد عصابات مسلحة في هايتي
مقتل صحفيين وحرق جثتيهما على يد عصابات مسلحة في هايتي
قُتل صحفيان بالرصاص وأضرمت النيران في جثتيهما في حي عشوائي تسيطر عليه عصابات مسلحة بالعاصمة بورت أو برنس، وهو حادث القتل الثاني من نوعه خلال العام الجاري. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:37+0000
2022-09-13T15:37+0000
هايتي
عصابات
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قالت رابطة الصحفيين المستقلة في هايتي في بيان إن الرجلين كانا ضمن 7 صحفيين تعرضوا لهجوم يوم الأحد في حي سايت سولاي في بورت أو برنس، أثناء إجراء تحقيق بشأن تفاقم العنف في المنطقة.وتم تحديد هوية الضحيتين وهما تايسون لاتيج وفرانتسن تشارلز، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقال مراسل الرابطة ديودون سانت سير لإذاعة محلية إن الصحفيين تعرضا لكمين من قبل عصابتين متحاربتين لم يحددهما.وأوضح أن الصحفيين الخمسة الآخرين فروا سالمين، مضيفا أنه لم يتم العثور على جثتي الضحيتين.ونددت المنظمة بما وصفته بأنه "عمل خسيس وبغيض'' وطالبت الحكومة بتحسين حالة انعدام الأمن المتفاقمة في البلاد وسط تصاعد عمليات القتل والخطف.أصبحت العصابات أكثر قوة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 يوليو/ تموز 2021.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل صحفيان آخران على أيدي عناصر عصابة أثناء تغطيتهما في لابول، وهي منطقة مضطربة جنوب بورت أو برنس.
https://sputnikarabic.ae/20220716/الأمم-المتحدة-تعلن-مقتل-وإصابة-234-شخصا-في-هايتي--1065161427.html
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هايتي, عصابات
هايتي, عصابات

مقتل صحفيين وحرق جثتيهما على يد عصابات مسلحة في هايتي

15:37 GMT 13.09.2022
© AP Photo / Joseph Odelynالوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021
الوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Joseph Odelyn
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قُتل صحفيان بالرصاص وأضرمت النيران في جثتيهما في حي عشوائي تسيطر عليه عصابات مسلحة بالعاصمة بورت أو برنس، وهو حادث القتل الثاني من نوعه خلال العام الجاري.
قالت رابطة الصحفيين المستقلة في هايتي في بيان إن الرجلين كانا ضمن 7 صحفيين تعرضوا لهجوم يوم الأحد في حي سايت سولاي في بورت أو برنس، أثناء إجراء تحقيق بشأن تفاقم العنف في المنطقة.
رجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 234 شخصا في هايتي
16 يوليو, 19:36 GMT
وتم تحديد هوية الضحيتين وهما تايسون لاتيج وفرانتسن تشارلز، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال مراسل الرابطة ديودون سانت سير لإذاعة محلية إن الصحفيين تعرضا لكمين من قبل عصابتين متحاربتين لم يحددهما.
وأوضح أن الصحفيين الخمسة الآخرين فروا سالمين، مضيفا أنه لم يتم العثور على جثتي الضحيتين.
ونددت المنظمة بما وصفته بأنه "عمل خسيس وبغيض'' وطالبت الحكومة بتحسين حالة انعدام الأمن المتفاقمة في البلاد وسط تصاعد عمليات القتل والخطف.
أصبحت العصابات أكثر قوة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 يوليو/ تموز 2021.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل صحفيان آخران على أيدي عناصر عصابة أثناء تغطيتهما في لابول، وهي منطقة مضطربة جنوب بورت أو برنس.
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