https://sputnikarabic.ae/20220913/مقتل-صحفيين-وحرق-جثتيهما-على-يد-عصابات-مسلحة-في-هايتي--1067684220.html
مقتل صحفيين وحرق جثتيهما على يد عصابات مسلحة في هايتي
مقتل صحفيين وحرق جثتيهما على يد عصابات مسلحة في هايتي
قُتل صحفيان بالرصاص وأضرمت النيران في جثتيهما في حي عشوائي تسيطر عليه عصابات مسلحة بالعاصمة بورت أو برنس، وهو حادث القتل الثاني من نوعه خلال العام الجاري. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:37+0000
2022-09-13T15:37+0000
2022-09-13T15:37+0000
هايتي
عصابات
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قالت رابطة الصحفيين المستقلة في هايتي في بيان إن الرجلين كانا ضمن 7 صحفيين تعرضوا لهجوم يوم الأحد في حي سايت سولاي في بورت أو برنس، أثناء إجراء تحقيق بشأن تفاقم العنف في المنطقة.وتم تحديد هوية الضحيتين وهما تايسون لاتيج وفرانتسن تشارلز، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقال مراسل الرابطة ديودون سانت سير لإذاعة محلية إن الصحفيين تعرضا لكمين من قبل عصابتين متحاربتين لم يحددهما.وأوضح أن الصحفيين الخمسة الآخرين فروا سالمين، مضيفا أنه لم يتم العثور على جثتي الضحيتين.ونددت المنظمة بما وصفته بأنه "عمل خسيس وبغيض'' وطالبت الحكومة بتحسين حالة انعدام الأمن المتفاقمة في البلاد وسط تصاعد عمليات القتل والخطف.أصبحت العصابات أكثر قوة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 يوليو/ تموز 2021.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل صحفيان آخران على أيدي عناصر عصابة أثناء تغطيتهما في لابول، وهي منطقة مضطربة جنوب بورت أو برنس.
https://sputnikarabic.ae/20220716/الأمم-المتحدة-تعلن-مقتل-وإصابة-234-شخصا-في-هايتي--1065161427.html
هايتي
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هايتي, عصابات
مقتل صحفيين وحرق جثتيهما على يد عصابات مسلحة في هايتي
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قُتل صحفيان بالرصاص وأضرمت النيران في جثتيهما في حي عشوائي تسيطر عليه عصابات مسلحة بالعاصمة بورت أو برنس، وهو حادث القتل الثاني من نوعه خلال العام الجاري.
قالت رابطة الصحفيين المستقلة في هايتي في بيان إن الرجلين كانا ضمن 7 صحفيين تعرضوا لهجوم يوم الأحد في حي سايت سولاي في بورت أو برنس، أثناء إجراء تحقيق بشأن تفاقم العنف في المنطقة.
وتم تحديد هوية الضحيتين وهما تايسون لاتيج وفرانتسن تشارلز، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال مراسل الرابطة ديودون سانت سير لإذاعة محلية إن الصحفيين تعرضا لكمين من قبل عصابتين متحاربتين
لم يحددهما.
وأوضح أن الصحفيين الخمسة الآخرين فروا سالمين، مضيفا أنه لم يتم العثور على جثتي الضحيتين.
ونددت المنظمة بما وصفته بأنه "عمل خسيس وبغيض'' وطالبت الحكومة بتحسين حالة انعدام الأمن المتفاقمة في البلاد وسط تصاعد عمليات القتل والخطف.
أصبحت العصابات أكثر قوة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 7 يوليو/ تموز 2021.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل صحفيان آخران على أيدي عناصر عصابة أثناء تغطيتهما في لابول، وهي منطقة مضطربة جنوب بورت أو برنس.