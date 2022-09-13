https://sputnikarabic.ae/20220913/مقتل-ضابط-شرطة-كندي-بإطلاق-نار-في-وضح-النهار-واعتقال-المشتبه-به-1067660877.html

مقتل ضابط شرطة كندي بإطلاق نار في وضح النهار واعتقال المشتبه به

مقتل ضابط شرطة كندي بإطلاق نار في وضح النهار واعتقال المشتبه به

قتل ضابط شرطة كندي يوم الاثنين، وتم توقيف مشتبه به بعد حادثي إطلاق نار وقعا في وضح النهار في مدينة تورنتو، أكبر مدن البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T04:42+0000

2022-09-13T04:42+0000

2022-09-13T04:42+0000

أخبار كندا

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وأشارت الشرطة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إلى نجاحها في تحديد مكان المشتبه به واعتقاله، معلنة عن وفاة شخص في موقع الحادث ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى.وأكدت مصادر متعددة أن الضحية هو ضابط بشرطة تورنتو، بحسب تقارير إعلامية.وأصدرت الشرطة تحذيرا عاما بشأن مطلق نار نشط بعد ظهر الاثنين وقالت إنها تبحث عن مشتبه به "مسلح وخطير".وقالت التقارير إن الشرطة تحقق في حادثي إطلاق النار ولم ترد أنباء حتى الآن عن الدوافع، وفقا لوكالة "شينخوا".

https://sputnikarabic.ae/20220906/العثور-على-أحد-المشتبه-بهما-في-حوادث-الطعن-في-كندا-ميتا-1067342461.html

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