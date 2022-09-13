https://sputnikarabic.ae/20220913/مقتل-نحو-100-شخص-في-الاشتباكات-الحدودية-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067696517.html

مقتل نحو 100 شخص في الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان

مقتل نحو 100 شخص في الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يقرب من 100 جندي في أسوأ قتال بينهما منذ حرب 2020 حول إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T20:39+0000

2022-09-13T20:39+0000

2022-09-13T20:39+0000

العالم

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وقالت وزارة الدفاع في باكو إن "50 عسكريا أذربيجانيا قتلوا نتيجة الاستفزازات الواسعة النطاق التي مارستها أرمينيا"، فيما أبلغت يريفان في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 49 من جنودها، بسحب وكالة "أسوشيتيد برس".اتهمت أذربيجان، الثلاثاء، أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا بعد ليلة من الاشتباكات التي خلفت عشرات القتلى وجددت المخاوف من اندلاع صراع شامل آخر بين الخصمين التاريخيين.أقنعت موسكو الطرفان بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مما أدى إلى الهدوء النسبي لعدة ساعات، لكن أذربيجان اتهمت القوات الأرمينية فيما بعد بانتهاك الاتفاقية "بشكل مكثف".قال الجيش الأذربيجاني: "رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ الساعة 09:00 (بتوقيت موسكو، 06:00 بتوقيت غرينتش)، فإن أرمينيا تنتهك بشدة وقف إطلاق النار على طول الحدود باستخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة الأخرى".في المقابل، ناشدت أرمينيا زعماء العالم المساعدة بعد اندلاع القتال واتهمت أذربيجان بمحاولة التقدم على أراضيها. قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن الاشتباكات هدأت بعد وقف إطلاق النار لكن الوضع على الحدود لا يزال "متوترا للغاية".اتصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن للمطالبة بالرد على "الأعمال العدوانية لأذربيجان".وقالت وزارة الدفاع في يريفان إن الاشتباكات بدأت فجر الثلاثاء، حيث تعرضت الأراضي الأرمينية لقصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة باتجاه مدن جوريس وسوتك وجيرموك، مضيفة في بيان أن "العدو يحاول التقدم" إلى الأراضي الأرمينية.ومع ذلك، اتهمت أذربيجان أرمينيا بارتكاب "أعمال تخريبية واسعة النطاق" بالقرب من مقاطعات داشكيسان وكلباجار ولاشين، وقالت إن قواتها المسلحة تتخذ "خطوات محدودة الهدف لتحييد مواقع إطلاق النار الأرمينية".

https://sputnikarabic.ae/20220913/تركيا-تدعو-أرمينيا-إلى-التوقف-عن-استفزازاتها-ضد-أذربيجان-والتركيز-على-مفاوضات-السلام-1067665687.html

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