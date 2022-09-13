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https://sputnikarabic.ae/20220913/ناسا-نجري-في-سبتمبر-محاولة-ثانية-لإطلاق-صاروخ-فائق-الثقل-إلى-القمر-1067692991.html
"ناسا": نجري في سبتمبر محاولة ثانية لإطلاق صاروخ فائق الثقل إلى القمر
"ناسا": نجري في سبتمبر محاولة ثانية لإطلاق صاروخ فائق الثقل إلى القمر
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن إجراء محاولة جديدة لإطلاق صاروخ فائق الثقل لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) الحامل لمركبة "أوريون" الفضائية إلى القمر في 27... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T18:56+0000
2022-09-13T18:56+0000
مجتمع
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وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان "إن الإطلاق مقرر في 27 سبتمبر / أيلول، والموعد البديل (الاحتياطي) هو 2 أكتوبر/ تشرين الأول".وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.يشار إلى أنها المرة الثانية خلال الأسبوع، التي يعمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.
https://sputnikarabic.ae/20220903/ناسا-تؤجل-إطلاق-صاروخها-إلى-القمر-حتى-أكتوبر-1067239979.html
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مجتمع
مجتمع

"ناسا": نجري في سبتمبر محاولة ثانية لإطلاق صاروخ فائق الثقل إلى القمر

18:56 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / Bruce Weaverصاروخ فضائي أمريكي من طراز "أطلس 5"
صاروخ فضائي أمريكي من طراز أطلس 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / Bruce Weaver
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن إجراء محاولة جديدة لإطلاق صاروخ فائق الثقل لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) الحامل لمركبة "أوريون" الفضائية إلى القمر في 27 سبتمبر/أيلول.
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان "إن الإطلاق مقرر في 27 سبتمبر / أيلول، والموعد البديل (الاحتياطي) هو 2 أكتوبر/ تشرين الأول".
شعار ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر حتى أكتوبر
3 سبتمبر, 16:56 GMT
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.
يشار إلى أنها المرة الثانية خلال الأسبوع، التي يعمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.
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