https://sputnikarabic.ae/20220913/ناسا-نجري-في-سبتمبر-محاولة-ثانية-لإطلاق-صاروخ-فائق-الثقل-إلى-القمر-1067692991.html
"ناسا": نجري في سبتمبر محاولة ثانية لإطلاق صاروخ فائق الثقل إلى القمر
"ناسا": نجري في سبتمبر محاولة ثانية لإطلاق صاروخ فائق الثقل إلى القمر
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن إجراء محاولة جديدة لإطلاق صاروخ فائق الثقل لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) الحامل لمركبة "أوريون" الفضائية إلى القمر في 27... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T18:56+0000
2022-09-13T18:56+0000
2022-09-13T18:56+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101828/10/1018281052_0:230:4015:2488_1920x0_80_0_0_3bba00714d8d5b8d955706137199f4c3.jpg
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان "إن الإطلاق مقرر في 27 سبتمبر / أيلول، والموعد البديل (الاحتياطي) هو 2 أكتوبر/ تشرين الأول".وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.يشار إلى أنها المرة الثانية خلال الأسبوع، التي يعمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.
https://sputnikarabic.ae/20220903/ناسا-تؤجل-إطلاق-صاروخها-إلى-القمر-حتى-أكتوبر-1067239979.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101828/10/1018281052_195:0:3818:2717_1920x0_80_0_0_081356717dcf0f4f9b580c86f9c1c987.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"ناسا": نجري في سبتمبر محاولة ثانية لإطلاق صاروخ فائق الثقل إلى القمر
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن إجراء محاولة جديدة لإطلاق صاروخ فائق الثقل لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) الحامل لمركبة "أوريون" الفضائية إلى القمر في 27 سبتمبر/أيلول.
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان "إن الإطلاق مقرر في 27 سبتمبر / أيلول، والموعد البديل (الاحتياطي) هو 2 أكتوبر/ تشرين الأول".
وقالت وكالة "أسوشيتد برس
" إن إطلاق صاروخ "ناسا" إلى القمر واجه تسريبا خطيرا للوقود، حين بدأ فريق الإطلاق بتزويده بالوقود للإقلاع في رحلة تجريبية يجب أن تتم بنجاح قبل صعود رواد الفضاء على متنها.
يشار إلى أنها المرة الثانية خلال الأسبوع، التي يعمد فيها فريق الإطلاق إلى تحميل ما يقرب من مليون غالون من الوقود في الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، لكن المحاولة توقفت بسبب تنبيه جهاز استشعار بالمحرك بوجود تسريب وقود.