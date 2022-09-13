https://sputnikarabic.ae/20220913/نور-سلطان-الكازاخستانية-تعقد-مؤتمرا-لقادة-أديان-العالم-بحضور-البابا-فرنسيس-وشيخ-الأزهر-1067663510.html

نور سلطان الكازاخستانية تعقد مؤتمرا لقادة أديان العالم بحضور البابا فرنسيس وشيخ الأزهر

نور سلطان الكازاخستانية تعقد مؤتمرا لقادة أديان العالم بحضور البابا فرنسيس وشيخ الأزهر

أعلن رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان، مولين أشيمباييف، أن الموضوع الرئيسي للحوار المقبل بين الأديان سيكون مناقشة التنمية بعد الوباء في البلدان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T07:50+0000

2022-09-13T07:50+0000

2022-09-13T07:50+0000

العالم

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وجاء إعلان أشيمباييف خلال اجتماع لسكرتارية المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية قال خلاله، إن "المؤتمر السابع ينعقد في وقت مهم للغاية بالنسبة للمجتمع العالمي، حيث يشهد العالم بأسره التأثير المستمر للوباء والصراعات والعقوبات وتغير المناخ وغيرها من المشاكل العالمية".وأضاف قائلا: "نرى جميعًا مستوى متزايدًا من التوتر والصراع الجيوسياسي في العالم وعدم الثقة بين البلدان والحروب والنشاط الإرهابي المستمر، مشيرا إلى أن عدم فعالية المنظمات الدولية يؤثر سلبا على الوضع العالمي العام".وشدد مولين على أن ما قيل خلال المؤتمر يجب أن يبعث برسالة مهمة إلى المجتمع الدولي للدعوة إلى الحوار وتجاوز التناقضات وإنهاء النزاعات وتحقيق السلام، مؤكد أن مواضيع المؤتمر القادم ستكون التنمية ما بعد الجائحة وأثر فيروس كورونا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وانخفاض في مستوى معيشة الناس. كما أكد رئيس مجلس الشيوخ على أنه ليس فقط المواطنون العاديون، ولكن القادة السياسيون يحتاجون أيضًا إلى الدعم الروحي ونموذج وقيم جديدة وإرشادات للرؤية العالمية. وأكد أشيمباييف: "نحن مقتنعون بأن ملامح عالم ما بعد الوباء الجديد والمبادئ الأساسية لتطوره لا يمكن مناقشتها دون مشاركة القادة الدينيين والروحيين". ممثلو الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والطاوية والشنتوية والهندوسية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية يشاركون في اجتماع الأمانة العامة العشرين للمؤتمر. خلال الاجتماع، سيوافق المشاركون على جدول أعمال المؤتمر القادم، ويوافقون على الوسطاء، ويوافقون أيضًا على الوثيقة النهائية لإعلان مؤتمر الأديان العالمية والتقليدية".وفي سياق متصل، يصل البابا فرانسيس إلى كازاخستان اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام سيترأس خلالها القداس الإلهي في ساحة مركز المعارض الدولي "EXPO" كما سيتوجه موكب البابا إلى القصر الرئاسي في نور سلطان يستقبله رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بالإضافة إلى لقاء مع ممثلين عن السلطات والسلك الدبلوماسي في قاعة الحفلات الموسيقية في كازاخستان.وفي 14 سبتمبر/أيلول ستقام صلاة الزعماء الدينيين وبعدها تنتطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في قصر السلام والوفاق.

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