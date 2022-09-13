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https://sputnikarabic.ae/20220913/هل-تعيد-مشاركة-ملك-المغرب-في-القمة-العربية-بالجزائر-العلاقات-بين-البلدين؟-1067676340.html
هل تعيد مشاركة ملك المغرب في القمة العربية بالجزائر العلاقات بين البلدين؟
هل تعيد مشاركة ملك المغرب في القمة العربية بالجزائر العلاقات بين البلدين؟
13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T12:38+0000
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

هل تعيد مشاركة ملك المغرب في القمة العربية بالجزائر العلاقات بين البلدين؟

12:38 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 13.09.2022)
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Uncredited
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