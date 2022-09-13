https://sputnikarabic.ae/20220913/واشنطن-تعلن-تزويد-كييف-بمعلومات-استخباراتية-خلال-عملياتها-الأخيرة-في-خاركوف-وخيرسون-1067659883.html
واشنطن تعلن تزويد كييف بمعلومات استخباراتية خلال عملياتها الأخيرة في خاركوف وخيرسون
واشنطن تعلن تزويد كييف بمعلومات استخباراتية خلال عملياتها الأخيرة في خاركوف وخيرسون
قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتواصل عن كثب مع القوات الأوكرانية وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية، خلال... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T00:27+0000
2022-09-13T00:27+0000
2022-09-13T00:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وصرح المسؤول البارز خلال مؤتمر صحافي عند سؤاله عن مدى مشاركة واشنطن في تلك الهجمات الأخيرة، بالقول: "نحن على تواصل وثيق مع الجيش الأوكراني. لديهم خيارات عدة. زودناهم بالفعل بالمعلومات والظروف، لكن في النهاية هو خيار أوكراني".وتشن كييف هجمات صاروخية على مناطق في مقاطعة خيرسون، حيث أفادت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، بوقت سباق اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية استأنفت، مساء اليوم القصف الصاروخي على نوفا كاخوفكا.وجاء في بيان سلطات نوفايا كاخوفكا على قناة "تليغرام": "الدفاع الجوي يعمل في نوفايا كاخوفكا تصدى أكثر من 10 مرات للقصف الصاروخي".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في بلدتي كوبينسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على نحو 250 عسكريا.وفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية، تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.ومن انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.كما تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20220912/خبير-عسكريون-أوكرانيون-يكشفون-عن-تسلم-كييف-نسخة-حديثة-من-الرشاش-النازي-إم-جي--42-1067656223.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
واشنطن تعلن تزويد كييف بمعلومات استخباراتية خلال عملياتها الأخيرة في خاركوف وخيرسون
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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتواصل عن كثب مع القوات الأوكرانية وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية، خلال عملياتها العسكرية الحالية في منطقتي خاركوف وخيرسون.
واشنطن - سبوتنيك. وصرح المسؤول البارز خلال مؤتمر صحافي عند سؤاله عن مدى مشاركة واشنطن في تلك الهجمات الأخيرة، بالقول: "نحن على تواصل وثيق مع الجيش الأوكراني
. لديهم خيارات عدة. زودناهم بالفعل بالمعلومات والظروف، لكن في النهاية هو خيار أوكراني".
وتشن كييف هجمات صاروخية على مناطق في مقاطعة خيرسون، حيث أفادت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، بوقت سباق اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية استأنفت، مساء اليوم القصف الصاروخي على نوفا كاخوفكا.
وجاء في بيان سلطات نوفايا كاخوفكا على قناة "تليغرام": "الدفاع الجوي يعمل في نوفايا كاخوفكا تصدى أكثر من 10 مرات للقصف الصاروخي".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية أغارت على القوات الأوكرانية في بلدتي كوبينسك وإيزيوم بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على نحو 250 عسكريا.
وفقًا للدفاع الروسية، فإن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية، تواصل توجيه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.
ومن انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
كما تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.