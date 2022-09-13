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https://sputnikarabic.ae/20220913/وزير-الخارجية-الأرميني-أبلغت-الجانب-الروسي-بالخطوات-التي-اتخذناها-لوقف-العدوان-الأذربيجاني-1067677458.html
وزير الخارجية الأرميني: أبلغت الجانب الروسي بالخطوات التي اتخذناها لوقف العدوان الأذربيجاني
وزير الخارجية الأرميني: أبلغت الجانب الروسي بالخطوات التي اتخذناها لوقف العدوان الأذربيجاني
أكد وزيرالخارجية الأرميني أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بما قامت به بريفان من أجل وقف العدوان الأذربيجاني، على حد تعبيره. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T12:42+0000
2022-09-13T12:42+0000
الوضع في أرمينيا
أخبار روسيا اليوم
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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأرمينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أن وزير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، أجرى محادثة هاتفية بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء.وقال: "عرض ميرزويان الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية ونتيجة العدوان الواسع النطاق من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية، حيث أطلع لافروف على الخطوات التي اتخذتها جمهورية أرمينيا، بما في ذلك مناشدة الاتحاد الروسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف العدوان الأذربيجاني والقضاء على نتائجه".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم تاراسيان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً.وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.
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الوضع في أرمينيا, أخبار روسيا اليوم
الوضع في أرمينيا, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية الأرميني: أبلغت الجانب الروسي بالخطوات التي اتخذناها لوقف العدوان الأذربيجاني

12:42 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الأرميني ادوارد نالبانديان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الأرميني ادوارد نالبانديان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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أكد وزيرالخارجية الأرميني أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بما قامت به بريفان من أجل وقف العدوان الأذربيجاني، على حد تعبيره.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأرمينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح أن وزير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، أجرى محادثة هاتفية بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء.
وقال: "عرض ميرزويان الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية ونتيجة العدوان الواسع النطاق من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية، حيث أطلع لافروف على الخطوات التي اتخذتها جمهورية أرمينيا، بما في ذلك مناشدة الاتحاد الروسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف العدوان الأذربيجاني والقضاء على نتائجه".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم تاراسيان، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً.

وقال تاراسيان خلال إحاطة إعلامية: "اعتبارًا من الساعة 14.00 (13.00 بتوقيت موسكو)، لا يزال الوضع في بعض أجزاء من الحدود الأرمنية الأذربيجانية متوترًا للغاية. رغم الانخفاض الملحوظ في شدة القصف، يواصل العدو محاولته لتقدم مواقعه بشكل خاص باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك".

وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.
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