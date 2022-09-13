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https://sputnikarabic.ae/20220913/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-فيلبو-غراندي-لبحث-عودة-اللاجئين-من-لبنان-1067673669.html
وزير الخارجية السوري يلتقي فيلبو غراندي لبحث عودة اللاجئين من لبنان
وزير الخارجية السوري يلتقي فيلبو غراندي لبحث عودة اللاجئين من لبنان
استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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وقالت مصادر لـ "سبوتنيك" إن الاجتماع المغلق الذي جمع المقداد بغراندي صباح اليوم، تناول ملفّ المهجرين السوريين وسبل عودتهم إلى وطنهم، بما في ذلك التفاصيل الفنية لهذا الملف والخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل استقرارهم في مدنهم وقراهم.وأوضحت المصادر أن اللقاء استعرض تأثير العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على سوريا، والتداعيات الاقتصادية الخطيرة التي أثرت سلبا على قرار المهجرين السوريين بالعودة الطوعية، إلى جانب انعكاسها السلبي على قدرة الدولة السورية والمنظمات الإنسانية على تلبية المتطلبات الأساسية لعودتهم.وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة التصريحات اللبنانية تجاه المهجرين السوريين على أراضي الدولة الجارة، وتأثير بقائهم على مجمل الحياة الاقتصادية في هذا البلد.
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العالم العربي
العالم العربي

وزير الخارجية السوري يلتقي فيلبو غراندي لبحث عودة اللاجئين من لبنان

11:18 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damourوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي.
وقالت مصادر لـ "سبوتنيك" إن الاجتماع المغلق الذي جمع المقداد بغراندي صباح اليوم، تناول ملفّ المهجرين السوريين وسبل عودتهم إلى وطنهم، بما في ذلك التفاصيل الفنية لهذا الملف والخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل استقرارهم في مدنهم وقراهم.
© Sputnik . Mohammad Damourوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان
© Sputnik . Mohammad Damour
وأوضحت المصادر أن اللقاء استعرض تأثير العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على سوريا، والتداعيات الاقتصادية الخطيرة التي أثرت سلبا على قرار المهجرين السوريين بالعودة الطوعية، إلى جانب انعكاسها السلبي على قدرة الدولة السورية والمنظمات الإنسانية على تلبية المتطلبات الأساسية لعودتهم.
© Sputnik . Mohammad Damourوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي فيلبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث عودة اللاجئين من لبنان
© Sputnik . Mohammad Damour
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة التصريحات اللبنانية تجاه المهجرين السوريين على أراضي الدولة الجارة، وتأثير بقائهم على مجمل الحياة الاقتصادية في هذا البلد.
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