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https://sputnikarabic.ae/20220913/وزير-خارجية-أرمينيا-يطلع-نظيره-الروسي-على-تطورات-الوضع-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067660293.html
وزير خارجية أرمينيا يطلع نظيره الروسي على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان
وزير خارجية أرمينيا يطلع نظيره الروسي على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان
أطلع وزير وزير خارجية أرمينيا، آرارات ميرزويان، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع على الحدود بين بين أرمينيا وأذربيجان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T02:21+0000
2022-09-13T02:21+0000
سيرغي لافروف
أرمينيا
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يريفان - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية في بيان: إن "وزير الخارجية آرارات ميرزويان أطلع اليوم 13 سبتمبر/ أيلول، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع"، مع الإشارة إلى " العدوان الأذربيجاني".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، في اشتباكات مسلحة وقعت، ليل الاثنين/الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان في بيان، "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".وأشار إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة .وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قد أعلنت من جهتها وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتها.
https://sputnikarabic.ae/20220912/حكومة-أرمينيا-باشينيان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-بوتين-لمناقشة-التصعيد-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067659591.html
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سيرغي لافروف, أرمينيا
سيرغي لافروف, أرمينيا

وزير خارجية أرمينيا يطلع نظيره الروسي على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان

02:21 GMT 13.09.2022
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أطلع وزير وزير خارجية أرمينيا، آرارات ميرزويان، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع على الحدود بين بين أرمينيا وأذربيجان.
يريفان - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية في بيان: إن "وزير الخارجية آرارات ميرزويان أطلع اليوم 13 سبتمبر/ أيلول، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع"، مع الإشارة إلى " العدوان الأذربيجاني".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، في اشتباكات مسلحة وقعت، ليل الاثنين/الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان في بيان، "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".
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حكومة أرمينيا: باشينيان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لمناقشة التصعيد على الحدود مع أذربيجان
أمس, 23:03 GMT
وأشار إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة .
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قد أعلنت من جهتها وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتها.
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