https://sputnikarabic.ae/20220913/وزير-خارجية-أرمينيا-يطلع-نظيره-الروسي-على-تطورات-الوضع-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067660293.html

وزير خارجية أرمينيا يطلع نظيره الروسي على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان

وزير خارجية أرمينيا يطلع نظيره الروسي على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان

أطلع وزير وزير خارجية أرمينيا، آرارات ميرزويان، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع على الحدود بين بين أرمينيا وأذربيجان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T02:21+0000

2022-09-13T02:21+0000

2022-09-13T02:21+0000

سيرغي لافروف

أرمينيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059259753_8:0:1958:1097_1920x0_80_0_0_d34c14f8ec85adf0eb516aa161729aa1.jpg

يريفان - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية في بيان: إن "وزير الخارجية آرارات ميرزويان أطلع اليوم 13 سبتمبر/ أيلول، نظيره الروسي سيرغي لافروف على تطورات الوضع"، مع الإشارة إلى " العدوان الأذربيجاني".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، في اشتباكات مسلحة وقعت، ليل الاثنين/الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في أرمينيا أرام توروسيان في بيان، "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".وأشار إلى أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة .وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قد أعلنت من جهتها وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتها.

https://sputnikarabic.ae/20220912/حكومة-أرمينيا-باشينيان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-بوتين-لمناقشة-التصعيد-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067659591.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, أرمينيا