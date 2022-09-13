https://sputnikarabic.ae/20220913/وكالة-أمريكا-تدرس-فرض-عقوبات-على-الصين-لردعها-عن-غزو-تايوان-1067695506.html
وكالة: أمريكا تدرس فرض عقوبات على الصين لردعها عن "غزو تايوان"
وكالة: أمريكا تدرس فرض عقوبات على الصين لردعها عن "غزو تايوان"
تدرس الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات ضد الصين بحجة "ردعها عن غزو تايوان"، وسط ضغوط دبلوماسية من تايبيه على الاتحاد الأوروبي لفعل الشيء نفسه. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:58+0000
2022-09-13T19:58+0000
2022-09-13T19:58+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065927224_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_b1cc9a965ca2eb8ac7a97d002a980662.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على النقاشات، إن المداولات في واشنطن وضغط تايبيه على مبعوثي الاتحاد الأوروبي، تأتي ردا على "مخاوف من غزو صيني تصاعد مع تزايد التوترات العسكرية في مضيق تايوان".في الحالتين، يفكر الغرب في فرض عقوبات تتجاوز تلك التي طبقها لتقييد التجارة والاستثمار جزئيا مع الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر ومعدات الاتصالات. فرض العقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وواحد من أهم مراكز سلسلة التوريد العالمية، يثير تساؤلات حول الجدوى.وقال نازاك نيكاختار، المسؤول السابق في وزارة التجارة الأمريكية: "احتمال فرض عقوبات على الصين هو إجراء أكثر تعقيدا بكثير من العقوبات المفروضة على روسيا، نظرا للتشابك الواسع للولايات المتحدة وحلفائها مع الاقتصاد الصيني".تعتبر الصين جزيرة تايوان مقاطعة تابعة لسيادتها وجزءا من أراضيها رغم الدعوات الانفصالية، وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان اعترافا بسيادتها.نفذت الصين أكبر مناوراتها العسكرية منذ عقود في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أوائل الشهر الماضي، بعدما تمسكت كبيرة المشرعين الأمريكيين بالزيارة رغم الاستياء والتحذير من الجانب الصيني.يرجح أيضا أن بكين أطلقت صواريخ فوق الجزيرة، وأرسلت سفنا حربية عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وموجات من الطائرات الحربية عبر الحدود التي رصدتها الولايات المتحدة.نددت بكين بزيارة بيلوسي إلى تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة قبل 50 عاما بعدم الاعتراف رسميا بحكومة الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20220910/رئيس-البرلمان-الصيني-يشكر-روسيا-على-دعمها-الثابت-في-قضية-تايوان-1067570086.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065927224_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_6c1528be60fdc32564979238f596de96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة: أمريكا تدرس فرض عقوبات على الصين لردعها عن "غزو تايوان"
تابعنا عبر
تدرس الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات ضد الصين بحجة "ردعها عن غزو تايوان"، وسط ضغوط دبلوماسية من تايبيه على الاتحاد الأوروبي لفعل الشيء نفسه.
ونقلت وكالة
"رويترز" عن مصادر مطلعة على النقاشات، إن المداولات في واشنطن وضغط تايبيه على مبعوثي الاتحاد الأوروبي، تأتي ردا على "مخاوف من غزو صيني تصاعد مع تزايد التوترات العسكرية في مضيق تايوان".
في الحالتين، يفكر الغرب في فرض عقوبات تتجاوز تلك التي طبقها لتقييد التجارة والاستثمار جزئيا مع الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر ومعدات الاتصالات. فرض العقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وواحد من أهم مراكز سلسلة التوريد العالمية، يثير تساؤلات حول الجدوى.
وقال نازاك نيكاختار، المسؤول السابق في وزارة التجارة الأمريكية: "احتمال فرض عقوبات على الصين هو إجراء أكثر تعقيدا بكثير من العقوبات المفروضة على روسيا، نظرا للتشابك الواسع للولايات المتحدة وحلفائها مع الاقتصاد الصيني".
تعتبر الصين جزيرة تايوان مقاطعة تابعة لسيادتها
وجزءا من أراضيها رغم الدعوات الانفصالية، وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان اعترافا بسيادتها.
نفذت الصين أكبر مناوراتها العسكرية منذ عقود في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أوائل الشهر الماضي، بعدما تمسكت كبيرة المشرعين الأمريكيين بالزيارة رغم الاستياء والتحذير من الجانب الصيني.
يرجح أيضا أن بكين أطلقت صواريخ فوق الجزيرة، وأرسلت سفنا حربية عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وموجات من الطائرات الحربية عبر الحدود التي رصدتها الولايات المتحدة.
نددت بكين بزيارة بيلوسي
إلى تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة قبل 50 عاما بعدم الاعتراف رسميا بحكومة الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.