عربي
https://sputnikarabic.ae/20220913/وكالة-رئيس-الوزراء-الأرميني-يدين-في-اتصالات-مع-بوتين-وماكرون-وبلينكن-عدوان-أذربيجان-1067661872.html
وكالة: رئيس الوزراء الأرميني يدين في اتصالات مع بوتين وماكرون وبلينكن "عدوان أذربيجان"
وكالة: رئيس الوزراء الأرميني يدين في اتصالات مع بوتين وماكرون وبلينكن "عدوان أذربيجان"
أدان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، "عدوان أذربيجان" على بلاده. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T06:39+0000
2022-09-13T06:39+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067398063_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_ac918a2cb2a86c40f06af06b18aa0445.jpg
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "رئيس الوزراء الأرميني أدان في اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدوان أذربيجان".وكانت الحكومة الأرمينية قالت إن "رئيس الوزراء نقل للرئيس الروسي، تفاصيل الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي قامت بها القوات المسلحة الأذربيجانية تجاه أراضي أرمينيا السيادية"، والتي بدأت عند منتصف الليل، ورافقها إطلاق نيران من المدفعية والأسلحة الثقيلة.واعتبر نيكول باشينيان تصرفات الجانب الأذربيجاني غير مقبولة. وشدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الرد المناسب من المجتمع الدولي.كما أطلع ووزير الخارجية الأرميني، نظيره الروسي سيرغي لافروف على كافة المستجدات والتطورات الحاصلة على حدود أرمينيا وأذربيجان.فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اشتباكات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية.وأضاف بلينكن في بيان: "كما أوضحنا سلفا، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع.. إننا نحث على إنهاء أي أعمال قتالية عسكرية على الفور"، وفقا لوكالة "رويترز".ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن ووقع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067398063_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_8393139cbe30190e3444676a75be3262.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

وكالة: رئيس الوزراء الأرميني يدين في اتصالات مع بوتين وماكرون وبلينكن "عدوان أذربيجان"

06:39 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أدان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، "عدوان أذربيجان" على بلاده.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "رئيس الوزراء الأرميني أدان في اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدوان أذربيجان".
وكانت الحكومة الأرمينية قالت إن "رئيس الوزراء نقل للرئيس الروسي، تفاصيل الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي قامت بها القوات المسلحة الأذربيجانية تجاه أراضي أرمينيا السيادية"، والتي بدأت عند منتصف الليل، ورافقها إطلاق نيران من المدفعية والأسلحة الثقيلة.
واعتبر نيكول باشينيان تصرفات الجانب الأذربيجاني غير مقبولة. وشدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الرد المناسب من المجتمع الدولي.
كما أطلع ووزير الخارجية الأرميني، نظيره الروسي سيرغي لافروف على كافة المستجدات والتطورات الحاصلة على حدود أرمينيا وأذربيجان.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اشتباكات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية.
وأضاف بلينكن في بيان: "كما أوضحنا سلفا، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع.. إننا نحث على إنهاء أي أعمال قتالية عسكرية على الفور"، وفقا لوكالة "رويترز".
ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن ووقع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала