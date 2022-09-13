https://sputnikarabic.ae/20220913/وكالة-رئيس-الوزراء-الأرميني-يدين-في-اتصالات-مع-بوتين-وماكرون-وبلينكن-عدوان-أذربيجان-1067661872.html

وكالة: رئيس الوزراء الأرميني يدين في اتصالات مع بوتين وماكرون وبلينكن "عدوان أذربيجان"

وكالة: رئيس الوزراء الأرميني يدين في اتصالات مع بوتين وماكرون وبلينكن "عدوان أذربيجان"

أدان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، "عدوان أذربيجان" على بلاده. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T06:39+0000

2022-09-13T06:39+0000

2022-09-13T06:39+0000

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وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "رئيس الوزراء الأرميني أدان في اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدوان أذربيجان".وكانت الحكومة الأرمينية قالت إن "رئيس الوزراء نقل للرئيس الروسي، تفاصيل الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي قامت بها القوات المسلحة الأذربيجانية تجاه أراضي أرمينيا السيادية"، والتي بدأت عند منتصف الليل، ورافقها إطلاق نيران من المدفعية والأسلحة الثقيلة.واعتبر نيكول باشينيان تصرفات الجانب الأذربيجاني غير مقبولة. وشدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الرد المناسب من المجتمع الدولي.كما أطلع ووزير الخارجية الأرميني، نظيره الروسي سيرغي لافروف على كافة المستجدات والتطورات الحاصلة على حدود أرمينيا وأذربيجان.فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اشتباكات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية.وأضاف بلينكن في بيان: "كما أوضحنا سلفا، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع.. إننا نحث على إنهاء أي أعمال قتالية عسكرية على الفور"، وفقا لوكالة "رويترز".ووقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقالت يريفان إن ما حدث هي استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، بينما وصفته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلنت وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان عن ووقع قتلى وجرحى في كلا الطرفين، وخسائر مادية على كلا الجانبين.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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