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https://sputnikarabic.ae/20220913/ولي-العهد-السعودي-ورئيس-المجلس-الأوروبي-يبحثان-الأوضاع-الإقليمية-والدولية-صور-1067689368.html
ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية... صور
ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية... صور
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T17:10+0000
2022-09-13T17:10+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقائهما في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء.خلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.كما بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي وعدد من كبار المسؤولين.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية... صور

17:10 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقائهما في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء.
خلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.
كما بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي وعدد من كبار المسؤولين.
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