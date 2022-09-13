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https://sputnikarabic.ae/20220913/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-رئيس-الوزراء-الكويتي-1067684540.html
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد بن نواف الصباح. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:42+0000
2022-09-13T15:42+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان نشره مكتب ولي العهد السعودي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن ابن سلمان استقبل رئيس الحكومة الكويتية، بمقر الديوان الملكي في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.ولفت إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، "وأوجه التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".وأشار البيان إلى أن رئيس الورزاء الكويتي سلم ولي العهد رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعث بها إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي

15:42 GMT 13.09.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد بن نواف الصباح.
ووفقا لبيان نشره مكتب ولي العهد السعودي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن ابن سلمان استقبل رئيس الحكومة الكويتية، بمقر الديوان الملكي في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.
ولفت إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، "وأوجه التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".
وأشار البيان إلى أن رئيس الورزاء الكويتي سلم ولي العهد رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعث بها إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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