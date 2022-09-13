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https://sputnikarabic.ae/20220913/5-جيوش-عربية-تمتلك-3-آلاف-طائرة-و9-آلاف-دبابة-1067687110.html
5 جيوش عربية تمتلك 3 آلاف طائرة و9 آلاف دبابة
5 جيوش عربية تمتلك 3 آلاف طائرة و9 آلاف دبابة
تمتلك 5 جيوش عربية أكثر من 3 آلاف طائرة حربية ونحو 9 آلاف دبابة، ويتراوح تصنيفها بين المرتبتين 12 و36 ضمن أقوى 142 جيشا في العالم. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T16:58+0000
2022-09-13T16:58+0000
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وتضم الأساطيل الحربية لجيوش الدول الخمس مئات الوحدات البحرية، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الدول الخمس تمتلك أقوى 5 جيوش عربية وهي:ما هو حجم القوة العسكرية الإجمالية للدول الخمس؟تضم جيوش الدول الخمس أفرعا مختلفة أبرزها القوات الجوية والبرية والبحرية، ويشمل ذلك أعداد السفن الحربية والدبابات والمدرعات وأسلحة المدفعية.ما هو عدد الجنود في جيوش الدول الخمس؟ويبلغ إجمالي عدد جنود الدول الخمس مليونين و452 ألف جندي، ويشمل ذلك القوات العاملة والقوات الاحتياطية والقوات شبه العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بينها-3-من-أقوى-جيوش-العالم-قدرات-16-جيشا-تشارك-في-مسابقة-الإنزال-الجوي-بالجزائر-1066567341.html
https://sputnikarabic.ae/20220907/تمتلك-500-وحدة-بحرية-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-لأقوى-3-جيوش-عربية-1067432176.html
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رصد عسكري, مصر, السعودية, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الجزائر
رصد عسكري, مصر, السعودية, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الجزائر

5 جيوش عربية تمتلك 3 آلاف طائرة و9 آلاف دبابة

16:58 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUTأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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تمتلك 5 جيوش عربية أكثر من 3 آلاف طائرة حربية ونحو 9 آلاف دبابة، ويتراوح تصنيفها بين المرتبتين 12 و36 ضمن أقوى 142 جيشا في العالم.
وتضم الأساطيل الحربية لجيوش الدول الخمس مئات الوحدات البحرية، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
بينها 3 من أقوى جيوش العالم… قدرات 16 جيشا تشارك في مسابقة الجزائر للإنزال الجوي
18 أغسطس, 09:45 GMT

وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الدول الخمس تمتلك أقوى 5 جيوش عربية وهي:

الجيش المصري: يحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة رقم 12 عالميا.
الجيش السعودي: يحتل المرتبة الثانية عربيا و20 عالميا.
جيش الجزائر: يحتل المرتبة الثالثة عربيا و31 عالميا.
جيش العراق: يحتل المرتبة الرابعة عربيا و34 عالميا.
جيش الإمارات: يحتل المرتبة الخامسة عربيا و36 عالميا.

ما هو حجم القوة العسكرية الإجمالية للدول الخمس؟

الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
تمتلك 500 وحدة بحرية... معلومات عن الأساطيل الحربية لأقوى 3 جيوش عربية
7 سبتمبر, 13:32 GMT
تضم جيوش الدول الخمس أفرعا مختلفة أبرزها القوات الجوية والبرية والبحرية، ويشمل ذلك أعداد السفن الحربية والدبابات والمدرعات وأسلحة المدفعية.
القوة الجوية: تمتلك الدول الخمس 3 آلاف و696 طائرة حربية.
قوة الدبابات: تمتلك الدول الخمس 8 آلاف و832 دبابة.
قوة المدرعات: تمتلك الدول الخمس 38 ألفا و30 مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: تمتلك الدول الخمس ألفا و604 مدافع ذاتية الحركة.
المدفعية الميدانية: تمتلك الدول الخمس 5 آلاف و896 مدفعا.
راجمات الصواريخ: تمتلك الدول الخمس ألفا و40 راجمة صواريخ.
القوات البحرية: تمتلك أساطيل الدول الخمس 645 وحدة بحرية.
مقاتلة حربية سعودية من طراز إف-15إس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
بعد مهمتها مع "بي - 52" الأمريكية... معلومات عن القوات الجوية السعودية
7 سبتمبر, 09:45 GMT

ما هو عدد الجنود في جيوش الدول الخمس؟

مصر: يمتلك الجيش المصري مليونا و230 ألف جندي.
السعودية: يمتلك الجيش السعودي 350 ألف جندي.
الجزائر: يمتلك الجيش الجزائري 465 ألف جندي.
العراق: يمتلك الجيش العراقي 330 ألف جندي.
الإمارات: يمتلك الجيش الإماراتي 77 ألف جندي.
ويبلغ إجمالي عدد جنود الدول الخمس مليونين و452 ألف جندي، ويشمل ذلك القوات العاملة والقوات الاحتياطية والقوات شبه العسكرية.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
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