https://sputnikarabic.ae/20220913/5-جيوش-عربية-تمتلك-3-آلاف-طائرة-و9-آلاف-دبابة-1067687110.html

5 جيوش عربية تمتلك 3 آلاف طائرة و9 آلاف دبابة

5 جيوش عربية تمتلك 3 آلاف طائرة و9 آلاف دبابة

تمتلك 5 جيوش عربية أكثر من 3 آلاف طائرة حربية ونحو 9 آلاف دبابة، ويتراوح تصنيفها بين المرتبتين 12 و36 ضمن أقوى 142 جيشا في العالم. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T16:58+0000

2022-09-13T16:58+0000

2022-09-13T16:58+0000

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وتضم الأساطيل الحربية لجيوش الدول الخمس مئات الوحدات البحرية، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن الدول الخمس تمتلك أقوى 5 جيوش عربية وهي:ما هو حجم القوة العسكرية الإجمالية للدول الخمس؟تضم جيوش الدول الخمس أفرعا مختلفة أبرزها القوات الجوية والبرية والبحرية، ويشمل ذلك أعداد السفن الحربية والدبابات والمدرعات وأسلحة المدفعية.ما هو عدد الجنود في جيوش الدول الخمس؟ويبلغ إجمالي عدد جنود الدول الخمس مليونين و452 ألف جندي، ويشمل ذلك القوات العاملة والقوات الاحتياطية والقوات شبه العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20220818/بينها-3-من-أقوى-جيوش-العالم-قدرات-16-جيشا-تشارك-في-مسابقة-الإنزال-الجوي-بالجزائر-1066567341.html

https://sputnikarabic.ae/20220907/تمتلك-500-وحدة-بحرية-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-لأقوى-3-جيوش-عربية-1067432176.html

https://sputnikarabic.ae/20220907/بعد-مهمتها-مع-بي---52-الأمريكية-معلومات-عن-القوات-الجوية-السعودية-1067409633.html

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