https://sputnikarabic.ae/20220914/أردوغان-يدعو-أرمينيا-للعدول-عن-مسارها-الخاطئ-1067749844.html

أردوغان يدعو أرمينيا للعدول عن "مسارها الخاطئ"

أردوغان يدعو أرمينيا للعدول عن "مسارها الخاطئ"

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أمله في عدول الحكومة الأرمينية عن مسارها "الخاطئ" في أقرب وقت. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T17:43+0000

2022-09-14T17:43+0000

2022-09-14T17:43+0000

أخبار تركيا اليوم

أرمينيا

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جاء تصريحات الرئيس التركي في أثناء مشاركته بافتتاح مشروع للسكن الجامعي في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "نأمل عدول أرمينيا عن هذا المسار الخاطئ في أقرب وقت وتكريس وقتها وطاقتها لتعزيز السلام".وشدد على رفضه الوضع الناتج عن "انتهاك أرمينيا" لاتفاقها الذي عقدته مع أذربيجان في أعقاب الحرب.وأكد أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب الأذربيجانيين في مواجهة "الهجوم الأرميني الأخير"، مثلما وقفت إلى جانبهم دائما.واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

https://sputnikarabic.ae/20220914/أرمينيا-تعلن-مقتل-105-أشخاص-وتحذر-من-تحول-الاشتباكات-مع-أذربيجان-إلى-حرب-بين-البلدين-1067735749.html

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