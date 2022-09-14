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https://sputnikarabic.ae/20220914/أرمينيا-تنفي-إغلاق-مجالها-الجوي-أمام-طائرات-أذربيجان-أو-تركيا-1067744445.html
أرمينيا تنفي إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات أذربيجان أو تركيا
أرمينيا تنفي إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات أذربيجان أو تركيا
قالت ليليت أغابيكيان، المتحدثة باسم لجنة الطيران المدني الأرمينية، إن يريفان لم تغلق مجالها الجوي الوطني أمام الطائرات الأذربيجانية والتركية على الرغم من... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T16:04+0000
2022-09-14T16:04+0000
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يريفان- سبوتنيك. بدأت طائرات الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) التحليق عبر إيران متجاوزة المجال الجوي الأرميني، كما بدأت الطائرات التركية في التحليق عبر إيران وجورجيا، بحسب وسائل إعلام أرمينية.ومع ذلك، قالت أغابيكيان في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "أرمينيا لم تغلق السماء أمام الطائرات الأذربيجانية والتركية".في الوقت نفسه، لم تنف لجنة الطيران المدني الأرمينية المعلومات التي تفيد بأن الطائرات الأذربيجانية والتركية تتخطى المجال الجوي للبلاد. وبحسب يريفان، اتخذ القرار من قبل شركات الطيران.بين عشية وضحاها من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء، اندلعت اشتباكات جديدة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف المستمر وتحدثتا عن خسائر في صفوفهما.اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، وقال غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، لوكالة "سبوتنيك" إن الهدنة تحققت بفضل جهود روسيا، بما في ذلك محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وفقا للمسؤول الروسي، على الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث تقدمت يريفان بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.عقد المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الثلاثاء اجتماعا استثنائيا أعرب خلاله أعضاؤها عن قلقهم البالغ بشأن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، ونظروا في مقترحات لتفعيل آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحل النزاع.حتى يوم الأربعاء، لا يزال الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترا، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بخرق وقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20220914/أرمينيا-تعلن-مقتل-105-أشخاص-وتحذر-من-تحول-الاشتباكات-مع-أذربيجان-إلى-حرب-بين-البلدين-1067735749.html
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أذربيجان, أرمينيا, أخبار تركيا اليوم
أذربيجان, أرمينيا, أخبار تركيا اليوم

أرمينيا تنفي إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات أذربيجان أو تركيا

16:04 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Konstantin Morozov / الانتقال إلى بنك الصورجنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022
جنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Konstantin Morozov
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قالت ليليت أغابيكيان، المتحدثة باسم لجنة الطيران المدني الأرمينية، إن يريفان لم تغلق مجالها الجوي الوطني أمام الطائرات الأذربيجانية والتركية على الرغم من التوترات الحدودية مع باكو.
يريفان- سبوتنيك. بدأت طائرات الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) التحليق عبر إيران متجاوزة المجال الجوي الأرميني، كما بدأت الطائرات التركية في التحليق عبر إيران وجورجيا، بحسب وسائل إعلام أرمينية.
ومع ذلك، قالت أغابيكيان في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "أرمينيا لم تغلق السماء أمام الطائرات الأذربيجانية والتركية".
في الوقت نفسه، لم تنف لجنة الطيران المدني الأرمينية المعلومات التي تفيد بأن الطائرات الأذربيجانية والتركية تتخطى المجال الجوي للبلاد. وبحسب يريفان، اتخذ القرار من قبل شركات الطيران.
جنود فريق أرمينيا في ساحة التدريب العسكرية في حقل ألابينو العسكري بضواحي موسكو، 10 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
أرمينيا تعلن مقتل 105 أشخاص وتحذر من تحول الاشتباكات مع أذربيجان إلى حرب بين البلدين
13:43 GMT
بين عشية وضحاها من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء، اندلعت اشتباكات جديدة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف المستمر وتحدثتا عن خسائر في صفوفهما.
اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، وقال غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، لوكالة "سبوتنيك" إن الهدنة تحققت بفضل جهود روسيا، بما في ذلك محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
وفقا للمسؤول الروسي، على الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث تقدمت يريفان بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
عقد المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الثلاثاء اجتماعا استثنائيا أعرب خلاله أعضاؤها عن قلقهم البالغ بشأن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، ونظروا في مقترحات لتفعيل آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحل النزاع.
حتى يوم الأربعاء، لا يزال الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترا، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بخرق وقف إطلاق النار.
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