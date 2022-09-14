https://sputnikarabic.ae/20220914/أرمينيا-تنفي-إغلاق-مجالها-الجوي-أمام-طائرات-أذربيجان-أو-تركيا-1067744445.html

أرمينيا تنفي إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات أذربيجان أو تركيا

أرمينيا تنفي إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات أذربيجان أو تركيا

قالت ليليت أغابيكيان، المتحدثة باسم لجنة الطيران المدني الأرمينية، إن يريفان لم تغلق مجالها الجوي الوطني أمام الطائرات الأذربيجانية والتركية على الرغم من... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T16:04+0000

2022-09-14T16:04+0000

2022-09-14T16:04+0000

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أخبار تركيا اليوم

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يريفان- سبوتنيك. بدأت طائرات الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) التحليق عبر إيران متجاوزة المجال الجوي الأرميني، كما بدأت الطائرات التركية في التحليق عبر إيران وجورجيا، بحسب وسائل إعلام أرمينية.ومع ذلك، قالت أغابيكيان في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "أرمينيا لم تغلق السماء أمام الطائرات الأذربيجانية والتركية".في الوقت نفسه، لم تنف لجنة الطيران المدني الأرمينية المعلومات التي تفيد بأن الطائرات الأذربيجانية والتركية تتخطى المجال الجوي للبلاد. وبحسب يريفان، اتخذ القرار من قبل شركات الطيران.بين عشية وضحاها من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء، اندلعت اشتباكات جديدة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف المستمر وتحدثتا عن خسائر في صفوفهما.اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، وقال غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، لوكالة "سبوتنيك" إن الهدنة تحققت بفضل جهود روسيا، بما في ذلك محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وفقا للمسؤول الروسي، على الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث تقدمت يريفان بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.عقد المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الثلاثاء اجتماعا استثنائيا أعرب خلاله أعضاؤها عن قلقهم البالغ بشأن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، ونظروا في مقترحات لتفعيل آليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحل النزاع.حتى يوم الأربعاء، لا يزال الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترا، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بخرق وقف إطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20220914/أرمينيا-تعلن-مقتل-105-أشخاص-وتحذر-من-تحول-الاشتباكات-مع-أذربيجان-إلى-حرب-بين-البلدين-1067735749.html

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