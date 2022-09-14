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https://sputnikarabic.ae/20220914/أسرة-متوفى-تنقذ-حياة-5-أشخاص-بعد-موافقتها-على-التبرع-بأعضائه-1067724349.html
أسرة متوفى تنقذ حياة 5 أشخاص بعد موافقتها على التبرع بأعضائه
أسرة متوفى تنقذ حياة 5 أشخاص بعد موافقتها على التبرع بأعضائه
تمثل عملية زراعة الأعضاء البشرية واحدة من أكثر العمليات الجراحية دقة، لكنها تمثل بريق أمل لمرضى أصبحت حياتهم في خطر بسبب مرض مميت. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:30+0000
2022-09-14T12:30+0000
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وإضافة إلى حاجة هذا النوع من العمليات الجراحية إلى تقنيات طبية متطورة، فإنها تحتاج قبل ذلك إلى متبرع يمنح المريض جزء أو عضوا كاملا من أعضائه البشرية ليبقى على قيد الحياة.وشهدت مدينة الملك عبد الله الطبية واحدة من الحالات النادرة، التي استطاعت فيها أسرة شخص متوفي أن تنقذ حياة 5 مرضى بعدما وافقت على منحهم بعض أعضائه البشرية.ونشرت مدينة الملك عبد الله الطبية مقطع فيديو لأحد الأطباء المشاركين في العمليات التي تم إجراؤها داخل المدينة وتتضمن زراعة قلب وكليتين وكبد ورئة واستفاد منها 5 أشخاص.وبحسب الفيديو فإنه تم إنقاذ طفلة عمرها 10 سنوات بزراعة قلب، بينما أمكن إنقاذ طفلة 14 عاما بزراعة كلية، وكذلك الحال بالنسبة لمريض عمره 38 عاما خضع لزراعة كلية أخرى.وبفضل موافقة أسرة المتوفي على التبرع بأعضائه تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة عمرها 60 عاما بزراعة كبد، إضافة إلى زراعة رئة لفتاة عمرها 20 عاما.
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منوعات, السعودية
منوعات, السعودية

أسرة متوفى تنقذ حياة 5 أشخاص بعد موافقتها على التبرع بأعضائه

12:30 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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تمثل عملية زراعة الأعضاء البشرية واحدة من أكثر العمليات الجراحية دقة، لكنها تمثل بريق أمل لمرضى أصبحت حياتهم في خطر بسبب مرض مميت.
وإضافة إلى حاجة هذا النوع من العمليات الجراحية إلى تقنيات طبية متطورة، فإنها تحتاج قبل ذلك إلى متبرع يمنح المريض جزء أو عضوا كاملا من أعضائه البشرية ليبقى على قيد الحياة.
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وشهدت مدينة الملك عبد الله الطبية واحدة من الحالات النادرة، التي استطاعت فيها أسرة شخص متوفي أن تنقذ حياة 5 مرضى بعدما وافقت على منحهم بعض أعضائه البشرية.
ونشرت مدينة الملك عبد الله الطبية مقطع فيديو لأحد الأطباء المشاركين في العمليات التي تم إجراؤها داخل المدينة وتتضمن زراعة قلب وكليتين وكبد ورئة واستفاد منها 5 أشخاص.
وبحسب الفيديو فإنه تم إنقاذ طفلة عمرها 10 سنوات بزراعة قلب، بينما أمكن إنقاذ طفلة 14 عاما بزراعة كلية، وكذلك الحال بالنسبة لمريض عمره 38 عاما خضع لزراعة كلية أخرى.
وبفضل موافقة أسرة المتوفي على التبرع بأعضائه تمكن الفريق الطبي من إنقاذ سيدة عمرها 60 عاما بزراعة كبد، إضافة إلى زراعة رئة لفتاة عمرها 20 عاما.
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