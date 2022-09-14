https://sputnikarabic.ae/20220914/أمريكا-تتهم-3-إيرانيين-بالتورط-في-حملة-هجمات-سيبرانية--1067748548.html
أمريكا تتهم 3 إيرانيين بالتورط في حملة هجمات سيبرانية
أمريكا تتهم 3 إيرانيين بالتورط في حملة هجمات سيبرانية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بالتورط في هجمات إلكترونية استهدفت شركات الكهرباء والحكومات المحلية... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T17:29+0000
2022-09-14T17:29+0000
2022-09-14T17:30+0000
قرصنة
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويواجه المشتبه بهم في القرصنة اتهامات باستهداف مئات الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب "أسوشيتد برس".قال ممثلو الادعاء إن المتسللين قاموا بتشفير وسرقة بعض البيانات من شبكات الضحايا وهددوا بإفشائها إذا لم يتم دفع فدية باهظة.وذكرت الوزارة أن الضحايا قاموا في بعض الحالات بدفع هذه المبالغ المطلوبة.ولا يعتقد أن المتسللين يعملون بالنيابة عن الحكومة الإيرانية ولكن من أجل تحقيق مكاسب مالية وحتى إن بعض الضحايا كانوا في إيران، وفقا لمسؤول بارز في وزارة العدل أطلع الصحفيين على القضية شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بقواعد الوزارة.لكن المسؤول قال إن هذا النشاط موجود لأن الحكومة الإيرانية تسمح للمتسللين بالعمل مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير.يُعتقد أن المتسللين الثلاثة المتهمين موجودون في إيران ولم يتم القبض عليهم، لكن مسؤول وزارة العدل قال إن التهم تجعل من "المستحيل عمليا'' أن يغادروا البلاد.تم رفع القضية في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، حيث تم اختراق بلدية في مقاطعة يونيون العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20191218/هاكر-سعودي-طالب-يخترق-نظام-جامعة-ويعدل-درجات-زملائه-1043780930.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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قرصنة, الولايات المتحدة الأمريكية
قرصنة, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تتهم 3 إيرانيين بالتورط في حملة هجمات سيبرانية
17:29 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 17:30 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بالتورط في هجمات إلكترونية استهدفت شركات الكهرباء والحكومات المحلية وشركات صغيرة، ومنظمات غير ربحية، بما في ذلك ملجأ للمتضررين من العنف المنزلي.
ويواجه المشتبه بهم في القرصنة اتهامات باستهداف مئات الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب "أسوشيتد برس".
18 ديسمبر 2019, 19:08 GMT
قال ممثلو الادعاء إن المتسللين قاموا بتشفير وسرقة
بعض البيانات من شبكات الضحايا وهددوا بإفشائها إذا لم يتم دفع فدية باهظة.
وذكرت الوزارة أن الضحايا قاموا في بعض الحالات بدفع هذه المبالغ المطلوبة.
ولا يعتقد أن المتسللين يعملون بالنيابة عن الحكومة الإيرانية ولكن من أجل تحقيق مكاسب مالية وحتى إن بعض الضحايا كانوا في إيران، وفقا لمسؤول بارز في وزارة العدل أطلع الصحفيين على القضية شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بقواعد الوزارة.
لكن المسؤول قال إن هذا النشاط موجود لأن الحكومة الإيرانية تسمح للمتسللين بالعمل مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير.
يُعتقد أن المتسللين الثلاثة المتهمين موجودون في إيران ولم يتم القبض عليهم، لكن مسؤول وزارة العدل قال إن التهم تجعل من "المستحيل عمليا'' أن يغادروا البلاد.
تم رفع القضية في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، حيث تم اختراق بلدية في مقاطعة يونيون العام الماضي.