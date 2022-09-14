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https://sputnikarabic.ae/20220914/أمريكا-تعلن-إنشاء-صندوق-إغاثة-أفغاني-بأموال-البنك-المركزي-المجمدة-1067740145.html
أمريكا تعلن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة
أمريكا تعلن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة
أعلنت الحكومتان الأمريكية والسويسرية وخبراء اقتصاد أفغان، اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T14:56+0000
2022-09-14T14:56+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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وقالت الأطراف الثلاثة إنهم سيحولون 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية لاستخدامها لصالح الشعب الذي يعاني من الجوع في كافة الولايات، بحسب وكالة "أسوشتيدبرس".والجدير بالذكر أن حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لن تكون جزءا من الصندوق الأفغاني الجديد الذي سيحتفظ بحسابه في بنك التسويات الدولي في سويسرا.في غضون ذلك سيتعين على البنك المركزي الأفغاني الذي كان لديه في فبراير/ شباط 7 مليارات من الأموال المجمدة أن يظهر أن لديه الخبرات والقدرة والاستقلالية لتأدية مهام بنك مركزي بشكل مسؤول، حسبما ذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان في بيان مشترك الأربعاء.وأضاف البيان أنه "تم وضع ضمانات صارمة لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة".تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب 2021 بعد انسحاب الجيش الأمريكي.
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

أمريكا تعلن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة

14:56 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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أعلنت الحكومتان الأمريكية والسويسرية وخبراء اقتصاد أفغان، اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق إغاثة أفغاني بأموال البنك المركزي المجمدة.
وقالت الأطراف الثلاثة إنهم سيحولون 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية لاستخدامها لصالح الشعب الذي يعاني من الجوع في كافة الولايات، بحسب وكالة "أسوشتيدبرس".
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
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والجدير بالذكر أن حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لن تكون جزءا من الصندوق الأفغاني الجديد الذي سيحتفظ بحسابه في بنك التسويات الدولي في سويسرا.
في غضون ذلك سيتعين على البنك المركزي الأفغاني الذي كان لديه في فبراير/ شباط 7 مليارات من الأموال المجمدة أن يظهر أن لديه الخبرات والقدرة والاستقلالية لتأدية مهام بنك مركزي بشكل مسؤول، حسبما ذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان في بيان مشترك الأربعاء.
وأضاف البيان أنه "تم وضع ضمانات صارمة لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة".
تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب 2021 بعد انسحاب الجيش الأمريكي.
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