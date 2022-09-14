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https://sputnikarabic.ae/20220914/أمير-قطر-الدوحة-حليف-مهم-لواشنطن-لكن-بكين-أكبر-مستورد-للغاز-القطري-1067747851.html
أمير قطر: الدوحة حليف مهم لواشنطن لكن بكين أكبر مستورد للغاز القطري
أمير قطر: الدوحة حليف مهم لواشنطن لكن بكين أكبر مستورد للغاز القطري
قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن الدوحة تمثل حليفا مهما للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، مضيفا: "لكن الصين هي المستورد الأول للغاز الطبيعي... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T16:54+0000
2022-09-14T16:54+0000
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جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، التي نشرت مقتطفات من المقابلة على صفحتها الرسمية على "تويتر".وتابع: "قطر تعتبر أن الاتحاد الأوروبي والدول التابعة له عاملا أساسيا للحفاظ على الأمن العالمي".وتحدث أمير قطر عن بطولة كأس العالم المقبلة، مؤكدا أنه تم التركيز على استخدام تكنولوجيا فائقة التطور للحد من استهلاك المياه والطاقة خلال البطولة لكي تكون البطولة أكثر استدامة.وأضاف: "قمنا بتحديث القوانين ومعاقبة جهات العمل التي تسيء معاملة عمالها"، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة للمنظمات غير الحكومية، التي يتم التعاون معها باستمرار.وأكد أمير قطر أن السياسة الخارجية القطرية تسعى إلى تقريب وجهات النظر المتباينة لجميع الأطراف ولعب دور الوسيط في المنطقة وخارجها.
https://sputnikarabic.ae/20220914/بعد-ضم-مصر-وقطر-ما-هى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067737683.html
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العالم العربي, قطر, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, قطر, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

أمير قطر: الدوحة حليف مهم لواشنطن لكن بكين أكبر مستورد للغاز القطري

16:54 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن الدوحة تمثل حليفا مهما للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، مضيفا: "لكن الصين هي المستورد الأول للغاز الطبيعي المسال، الذي ننتجه".
جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، التي نشرت مقتطفات من المقابلة على صفحتها الرسمية على "تويتر".
وتابع: "قطر تعتبر أن الاتحاد الأوروبي والدول التابعة له عاملا أساسيا للحفاظ على الأمن العالمي".
وتحدث أمير قطر عن بطولة كأس العالم المقبلة، مؤكدا أنه تم التركيز على استخدام تكنولوجيا فائقة التطور للحد من استهلاك المياه والطاقة خلال البطولة لكي تكون البطولة أكثر استدامة.
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وأضاف: "قمنا بتحديث القوانين ومعاقبة جهات العمل التي تسيء معاملة عمالها"، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة للمنظمات غير الحكومية، التي يتم التعاون معها باستمرار.
وأكد أمير قطر أن السياسة الخارجية القطرية تسعى إلى تقريب وجهات النظر المتباينة لجميع الأطراف ولعب دور الوسيط في المنطقة وخارجها.
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