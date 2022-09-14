أمير قطر: الدوحة حليف مهم لواشنطن لكن بكين أكبر مستورد للغاز القطري
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2022 / JACK GUEZ
قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن الدوحة تمثل حليفا مهما للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، مضيفا: "لكن الصين هي المستورد الأول للغاز الطبيعي المسال، الذي ننتجه".
جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، التي نشرت مقتطفات من المقابلة على صفحتها الرسمية على "تويتر".
سمو الأمير لمجلة "لو بوان" الفرنسية : "دولة قطر حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل عام، لكن الصين هي المستورد الأول للغاز الطبيعي المسال القطري."#قنا pic.twitter.com/IkVfy66oeP— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 14, 2022
وتابع: "قطر تعتبر أن الاتحاد الأوروبي والدول التابعة له عاملا أساسيا للحفاظ على الأمن العالمي".
وتحدث أمير قطر عن بطولة كأس العالم المقبلة، مؤكدا أنه تم التركيز على استخدام تكنولوجيا فائقة التطور للحد من استهلاك المياه والطاقة خلال البطولة لكي تكون البطولة أكثر استدامة.
وأضاف: "قمنا بتحديث القوانين ومعاقبة جهات العمل التي تسيء معاملة عمالها"، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة للمنظمات غير الحكومية، التي يتم التعاون معها باستمرار.
سمو الأمير لمجلة "لو بوان" الفرنسية : "نسعى من خلال سياستنا الخارجية إلى تقريب وجهات النظر المتباينة، لمساعدة جميع الأطراف التي تحتاج إلى المساعدة، ولعب دور الوسيط في المنطقة وخارجها."#قنا pic.twitter.com/KpiC3w4SqG— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 14, 2022
وأكد أمير قطر أن السياسة الخارجية القطرية تسعى إلى تقريب وجهات النظر المتباينة لجميع الأطراف ولعب دور الوسيط في المنطقة وخارجها.