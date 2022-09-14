https://sputnikarabic.ae/20220914/أمير-قطر-لا-نريد-استقطاب-العالم-بين-قوتين-ولا-يمكن-استبدال-الغاز-الروسي-1067746913.html

أمير قطر: لا نريد استقطاب العالم بين قوتين... ولا يمكن استبدال الغاز الروسي

أمير قطر: لا نريد استقطاب العالم بين قوتين... ولا يمكن استبدال الغاز الروسي

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تريد أن تصبح دول العالم مستقطبة بين قوتين، مضيفا أن بلاده ستزود أوروبا بالغاز لكن ليس صحيحا... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T16:33+0000

2022-09-14T16:33+0000

2022-09-14T17:17+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101707/70/1017077014_0:0:4300:2419_1920x0_80_0_0_728d571a4f88492de60f231764363fff.jpg

وأضاف أمير قطر في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية نقلتها شبكة "الجزيرة"، أن سياسة بلاده الخارجية تركز على تقريب وجهات النظر المختلفة، وأن الدوحة تلعب دور الميسر لذلك.وتابع: "نفخر باحترامنا لاتفاقاتنا المبرمة بما في ذلك الغاز الذي نصدره لدول عدة، ولا نرغب برؤية عالم مستقطب بين قوتين. هذا خطير ولا أعتقد أن هذا هو الحال الآن".وأوضح أنه رغم كون الدوحة حليفا رئيسيا للولايات المتحدة والغرب، فإن المستورد الرئيسي للغاز القطري هي الصين، لافتا إلى استثمار بلاده في الغاز المسال الذي تعتقد أنه "سيلعب دورا مهما في تحول الطاقة".وعن أزمة الطاقة في أوروبا، قال الأمير تميم: "نريد مساعدة أوروبا وسنزودها بالغاز وليس صحيحا أن بالإمكان استبدال الغاز الروسي".وحول القضايا الدولية والإقليمية، قال إن الدوحة ترى إيران كبلد مهم ولها علاقات تاريخية معه، وتشجع دول الخليج وطهران على التحاور، مضيفا: "العالم حاجة إلى الحوار لحل مشكلاته وأفضل مثال ما فعلناه في أفغانستان".وفي هذا السياق أوضح أن "الأصدقاء الأمريكيين" طلبوا من قطر المساعدة للاتصال بالجانب الأفغاني، من أجل التوصل إلى حل سلمي، قائلا: "وفعلنا ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20220520/أمير-قطر-تميم-بن-حمد-آل-ثاني-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-المستشار-الألماني-شولتز-1062476065.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني