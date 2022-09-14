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https://sputnikarabic.ae/20220914/أمين-عام-الجامعة-العربية-ووزير-خارجية-إسبانيا-يناقشان-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-وأوروبا-1067709412.html
أمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية إسبانيا يناقشان الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا
أمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية إسبانيا يناقشان الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، ​أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:50+0000
2022-09-14T09:50+0000
جامعة الدول العربية
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وحسب بيان الجامعة العربية، جاء ذلك خلال لقائهما في مدريد، أمس الثلاثاء.وخلال اللقاء تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة.واطلع الوزير الإسباني أيضا على رؤى الأمين العام إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة.كما استعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220617/جامعة-الدول-الدور-العربي-يمكن-أن-يساعد-في-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1063795537.html
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جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية إسبانيا يناقشان الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا

09:50 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، ​أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا.
وحسب بيان الجامعة العربية، جاء ذلك خلال لقائهما في مدريد، أمس الثلاثاء.
وخلال اللقاء تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة.
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واطلع الوزير الإسباني أيضا على رؤى الأمين العام إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة.
كما استعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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