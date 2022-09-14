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https://sputnikarabic.ae/20220914/إصابة-ما-لا-يقل-عن-14-شخص-جراء-انفجار-بمحطة-وقود-في-ليبيا-1067699832.html
إصابة ما لا يقل عن 14 شخص جراء انفجار بمحطة وقود في ليبيا
إصابة ما لا يقل عن 14 شخص جراء انفجار بمحطة وقود في ليبيا
أعلنت وزارة الصحة الليبية، أن انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها أدى لإصابة 13 شخص على الأقل. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T02:10+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "مركز سبها الطبي يستقبل 13 حالة إصابة جراء انفجار بمحطة وقود بمدينة سبها، وبحسب البيانات الأولية فإن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين"وبعد ذلك، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد الحالات جراء الانفجار وصل إلى 14 شخص، حيث 11 حالة وصلوا سبها الطبي و3 حالات أسعفوا إلى مصحة سبها الدولية وإصاباتهم متوسطة ولا يوجد أي إصابة حرجة".
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

إصابة ما لا يقل عن 14 شخص جراء انفجار بمحطة وقود في ليبيا

02:10 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeriانفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام
انفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeri
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أعلنت وزارة الصحة الليبية، أن انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها أدى لإصابة 13 شخص على الأقل.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "مركز سبها الطبي يستقبل 13 حالة إصابة جراء انفجار بمحطة وقود بمدينة سبها، وبحسب البيانات الأولية فإن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين"
وبعد ذلك، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد الحالات جراء الانفجار وصل إلى 14 شخص، حيث 11 حالة وصلوا سبها الطبي و3 حالات أسعفوا إلى مصحة سبها الدولية وإصاباتهم متوسطة ولا يوجد أي إصابة حرجة".
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