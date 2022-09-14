https://sputnikarabic.ae/20220914/إصابة-ما-لا-يقل-عن-14-شخص-جراء-انفجار-بمحطة-وقود-في-ليبيا-1067699832.html
إصابة ما لا يقل عن 14 شخص جراء انفجار بمحطة وقود في ليبيا
إصابة ما لا يقل عن 14 شخص جراء انفجار بمحطة وقود في ليبيا
أعلنت وزارة الصحة الليبية، أن انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها أدى لإصابة 13 شخص على الأقل. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T02:10+0000
2022-09-14T02:10+0000
2022-09-14T02:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "مركز سبها الطبي يستقبل 13 حالة إصابة جراء انفجار بمحطة وقود بمدينة سبها، وبحسب البيانات الأولية فإن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين"وبعد ذلك، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد الحالات جراء الانفجار وصل إلى 14 شخص، حيث 11 حالة وصلوا سبها الطبي و3 حالات أسعفوا إلى مصحة سبها الدولية وإصاباتهم متوسطة ولا يوجد أي إصابة حرجة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
إصابة ما لا يقل عن 14 شخص جراء انفجار بمحطة وقود في ليبيا
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أعلنت وزارة الصحة الليبية، أن انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها أدى لإصابة 13 شخص على الأقل.
موسكو – سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "مركز سبها الطبي يستقبل 13 حالة إصابة جراء انفجار بمحطة وقود بمدينة سبها، وبحسب البيانات الأولية فإن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين"
وبعد ذلك، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد الحالات جراء الانفجار وصل إلى 14 شخص، حيث 11 حالة وصلوا سبها الطبي و3 حالات أسعفوا إلى مصحة سبها الدولية وإصاباتهم متوسطة ولا يوجد أي إصابة حرجة".