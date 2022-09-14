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https://sputnikarabic.ae/20220914/إعلام-أردوغان-سيناقش-مع-بوتين-الوضع-على-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067725122.html
إعلام: أردوغان سيناقش مع بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
إعلام: أردوغان سيناقش مع بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناقشة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:38+0000
2022-09-14T12:45+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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وقالت الوكالة إن "رئيس تركيا أردوغان سيناقش مع الرئيس الروسي بوتين في قمة سمرقند هذا الأسبوع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التوترات لا تزال قائمة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.واقترح مجلس أمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماع طارئ، أمس الثلاثاء، تشكيل فريق لتحليل الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، والوقوف على سبل التهدئة.وتم خلال الاجتماع اقتراح خطوات يمكن اتخاذها على وجه السرعة. من بينها، إرسال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إلى منطقة النزاع لإعداد تقرير مفصل لرؤساء الدول وإنشاء مجموعة عمل من موظفي الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمقر المشترك لتحليل الوضع.وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين- الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220914/الخارجية-الروسية-أذربيجان-وأرمينيا-على-بداية-طريق-المصالحة-1067702147.html
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العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

إعلام: أردوغان سيناقش مع بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

12:38 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 14.09.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . POOL
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يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناقشة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي رفيع المستوى.
وقالت الوكالة إن "رئيس تركيا أردوغان سيناقش مع الرئيس الروسي بوتين في قمة سمرقند هذا الأسبوع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التوترات لا تزال قائمة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
واقترح مجلس أمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماع طارئ، أمس الثلاثاء، تشكيل فريق لتحليل الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، والوقوف على سبل التهدئة.
وتم خلال الاجتماع اقتراح خطوات يمكن اتخاذها على وجه السرعة. من بينها، إرسال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إلى منطقة النزاع لإعداد تقرير مفصل لرؤساء الدول وإنشاء مجموعة عمل من موظفي الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمقر المشترك لتحليل الوضع.
وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".

وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".
وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين- الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا في بداية طريق المصالحة
07:37 GMT
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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