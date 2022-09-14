https://sputnikarabic.ae/20220914/إعلام-أردوغان-سيناقش-مع-بوتين-الوضع-على-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067725122.html

إعلام: أردوغان سيناقش مع بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

إعلام: أردوغان سيناقش مع بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناقشة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T12:38+0000

2022-09-14T12:38+0000

2022-09-14T12:45+0000

العالم

روسيا

فلاديمير بوتين

رجب طيب أردوغان

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وقالت الوكالة إن "رئيس تركيا أردوغان سيناقش مع الرئيس الروسي بوتين في قمة سمرقند هذا الأسبوع الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التوترات لا تزال قائمة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.واقترح مجلس أمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماع طارئ، أمس الثلاثاء، تشكيل فريق لتحليل الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، والوقوف على سبل التهدئة.وتم خلال الاجتماع اقتراح خطوات يمكن اتخاذها على وجه السرعة. من بينها، إرسال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إلى منطقة النزاع لإعداد تقرير مفصل لرؤساء الدول وإنشاء مجموعة عمل من موظفي الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمقر المشترك لتحليل الوضع.وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين- الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://sputnikarabic.ae/20220914/الخارجية-الروسية-أذربيجان-وأرمينيا-على-بداية-طريق-المصالحة-1067702147.html

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العالم, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان