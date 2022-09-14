https://sputnikarabic.ae/20220914/إعلام-صربيا-تلجأ-إلى-صندوق-النقد-الدولي-والإمارات-للحصول-على-مساعدة-مالية-1067711044.html
إعلام: صربيا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي والإمارات للحصول على مساعدة مالية
إعلام: صربيا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي والإمارات للحصول على مساعدة مالية
أفاد تقرير لصحيفة " الفاينانشيال تايمز" أن صربيا لجأت إلى صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة المالية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:26+0000
2022-09-14T10:26+0000
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العالم
صربيا
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صندوق النقد الدولي
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وبحسب الصحيفة، فأن صربيا تعد واحدة من البلدان الأوروبية التي تأثرت بارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب الزيادة الحادة في المعدلات الرئيسية لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) والبنك المركزي الأوروبي (ECB).وأكد صندوق النقد الدولي للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن بلغراد كانت تدعو إلى إجراء مناقشات بشأن ما يسمى باتفاقية حق الاستخدام. ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح لصربيا بالاستفادة من الدعم المالي لصندوق النقد الدولي في حالة فشل بلغراد في بيع سنداتها. للمستثمرين.وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة عرضت في وقت سابق على صربيا قرضا بقيمة 1 مليار دولار بنسبة 3% سنويا.وذكرت الصحيفة، إن وكالات التصنيف حذرت بلغراد من المخاطر المرتبطة بحصة القروض بالعملة الأجنبية.هذا واتخذت حكومة صربيا، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، قرارا حول حظر مؤقت على تصدير وقود الديزل بهدف منع نقص الديزل في البلد.
https://sputnikarabic.ae/20220714/صربيا-تمدد-حظر-تصدير-وقود-الديزل-لمدة-7-أيام--1065040045.html
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العالم, صربيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, صندوق النقد الدولي
العالم, صربيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, صندوق النقد الدولي
إعلام: صربيا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي والإمارات للحصول على مساعدة مالية
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أفاد تقرير لصحيفة " الفاينانشيال تايمز" أن صربيا لجأت إلى صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة المالية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبحسب الصحيفة
، فأن صربيا تعد واحدة من البلدان الأوروبية التي تأثرت بارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب الزيادة الحادة في المعدلات الرئيسية لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) والبنك المركزي الأوروبي (ECB).
وأكد صندوق النقد الدولي للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن بلغراد كانت تدعو إلى إجراء مناقشات بشأن ما يسمى باتفاقية حق الاستخدام. ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح لصربيا بالاستفادة من الدعم المالي لصندوق النقد الدولي
في حالة فشل بلغراد في بيع سنداتها. للمستثمرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة عرضت في وقت سابق على صربيا
قرضا بقيمة 1 مليار دولار بنسبة 3% سنويا.
وذكرت الصحيفة، إن وكالات التصنيف حذرت بلغراد من المخاطر المرتبطة بحصة القروض بالعملة الأجنبية.
هذا واتخذت حكومة صربيا، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، قرارا حول حظر مؤقت على تصدير وقود الديزل
بهدف منع نقص الديزل في البلد.