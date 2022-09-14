عربي
ميشال عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية
https://sputnikarabic.ae/20220914/إعلام-صربيا-تلجأ-إلى-صندوق-النقد-الدولي-والإمارات-للحصول-على-مساعدة-مالية-1067711044.html
إعلام: صربيا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي والإمارات للحصول على مساعدة مالية
إعلام: صربيا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي والإمارات للحصول على مساعدة مالية
أفاد تقرير لصحيفة " الفاينانشيال تايمز" أن صربيا لجأت إلى صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة المالية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:26+0000
2022-09-14T10:26+0000
العالم
صربيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052640479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_662e40750cc9d6edb49c31c37ce8f82f.jpg
وبحسب الصحيفة، فأن صربيا تعد واحدة من البلدان الأوروبية التي تأثرت بارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب الزيادة الحادة في المعدلات الرئيسية لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) والبنك المركزي الأوروبي (ECB).وأكد صندوق النقد الدولي للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن بلغراد كانت تدعو إلى إجراء مناقشات بشأن ما يسمى باتفاقية حق الاستخدام. ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح لصربيا بالاستفادة من الدعم المالي لصندوق النقد الدولي في حالة فشل بلغراد في بيع سنداتها. للمستثمرين.وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة عرضت في وقت سابق على صربيا قرضا بقيمة 1 مليار دولار بنسبة 3% سنويا.وذكرت الصحيفة، إن وكالات التصنيف حذرت بلغراد من المخاطر المرتبطة بحصة القروض بالعملة الأجنبية.هذا واتخذت حكومة صربيا، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، قرارا حول حظر مؤقت على تصدير وقود الديزل بهدف منع نقص الديزل في البلد.
https://sputnikarabic.ae/20220714/صربيا-تمدد-حظر-تصدير-وقود-الديزل-لمدة-7-أيام--1065040045.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052640479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4ebd68db9da35aa3b61b9289c322307.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, صربيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, صندوق النقد الدولي
العالم, صربيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, صندوق النقد الدولي

إعلام: صربيا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي والإمارات للحصول على مساعدة مالية

10:26 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة الصربية بلغراد صربيا
العاصمة الصربية بلغراد صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد تقرير لصحيفة " الفاينانشيال تايمز" أن صربيا لجأت إلى صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة المالية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبحسب الصحيفة، فأن صربيا تعد واحدة من البلدان الأوروبية التي تأثرت بارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب الزيادة الحادة في المعدلات الرئيسية لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRS) والبنك المركزي الأوروبي (ECB).
وأكد صندوق النقد الدولي للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن بلغراد كانت تدعو إلى إجراء مناقشات بشأن ما يسمى باتفاقية حق الاستخدام. ومن شأن هذا الاتفاق أن يسمح لصربيا بالاستفادة من الدعم المالي لصندوق النقد الدولي في حالة فشل بلغراد في بيع سنداتها. للمستثمرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة عرضت في وقت سابق على صربيا قرضا بقيمة 1 مليار دولار بنسبة 3% سنويا.
وذكرت الصحيفة، إن وكالات التصنيف حذرت بلغراد من المخاطر المرتبطة بحصة القروض بالعملة الأجنبية.
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
صربيا تمدد حظر تصدير وقود الديزل لمدة 7 أيام
14 يوليو, 03:36 GMT
هذا واتخذت حكومة صربيا، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، قرارا حول حظر مؤقت على تصدير وقود الديزل بهدف منع نقص الديزل في البلد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала