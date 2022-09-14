https://sputnikarabic.ae/20220914/البرهان-يشارك-في-تشييع-إليزابيث-ثم-يغادر-إلى-نيويورك-لحضور-دورة-الجمعية-العامة-1067705768.html
البرهان يشارك في تشييع إليزابيث ثم يغادر إلى نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة
البرهان يشارك في تشييع إليزابيث ثم يغادر إلى نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، سيتوجه إلى لندن، للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T08:47+0000
2022-09-14T08:47+0000
2022-09-14T08:47+0000
أخبار السودان اليوم
بريطانيا
إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث
العالم
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الخرطوم- سبوتنيك. وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، "البرهان سيشارك في تشييع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، يوم الأحد المقبل، بالعاصمة لندن".وأضافت، "عقب مشاركة البرهان في تشييع الملكة إليزابيث، سيغادر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/نعش-الملكة-إليزابيث-يغادر-اسكتلندا-إلى-لندن-استعدادا-للجنازة-1067691422.html
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أخبار السودان اليوم, بريطانيا, إليزابيث الثانية, الملكة إليزابيث, العالم
أخبار السودان اليوم, بريطانيا, إليزابيث الثانية, الملكة إليزابيث, العالم
البرهان يشارك في تشييع إليزابيث ثم يغادر إلى نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة
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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، سيتوجه إلى لندن، للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية، يوم الأحد القادم.
الخرطوم- سبوتنيك. وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، "البرهان سيشارك في تشييع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، يوم الأحد المقبل، بالعاصمة لندن".
وأضافت، "عقب مشاركة البرهان في تشييع الملكة إليزابيث، سيغادر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن عمر 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.
وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة بعد وفاتها مباشرة.