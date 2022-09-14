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https://sputnikarabic.ae/20220914/التصعيد-العسكري-على-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067710692.html
التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
اندلعت اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ليلة 13 سبتمبر/ أيلول. يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الوضع في المنطقة الحدودية، حيث تتصاعد التوترات مرة أخرى. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:20+0000
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اتهمت حكومتا باكو ويريفان بعضهما البعض ببدء الحرب.أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنها شنت هجمات مكثفة بالمدفعية والطائرات دون طيار والأسلحة من العيار الثقيل استهدفت البنية التحتية العسكرية والمدنية في المنطقة الحدودية لأذربيجان. وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الصراع اندلع لأن "الجماعات الأرمينية الانفصالية" مُنعت من محاولة إزالة الألغام في المناطق القريبة من مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

10:20 GMT 14.09.2022
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اندلعت اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ليلة 13 سبتمبر/ أيلول. يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الوضع في المنطقة الحدودية، حيث تتصاعد التوترات مرة أخرى.
اتهمت حكومتا باكو ويريفان بعضهما البعض ببدء الحرب.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنها شنت هجمات مكثفة بالمدفعية والطائرات دون طيار والأسلحة من العيار الثقيل استهدفت البنية التحتية العسكرية والمدنية في المنطقة الحدودية لأذربيجان.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الصراع اندلع لأن "الجماعات الأرمينية الانفصالية" مُنعت من محاولة إزالة الألغام في المناطق القريبة من مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود.
مواقع القصف بحسب وزارة الدفاع الأرمينية - سبوتنيك عربي
مواقع القصف بحسب وزارة الدفاع الأرمينية - سبوتنيك عربي
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