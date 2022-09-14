https://sputnikarabic.ae/20220914/التصعيد-العسكري-على-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067710692.html
التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
اندلعت اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ليلة 13 سبتمبر/ أيلول. يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الوضع في المنطقة الحدودية، حيث تتصاعد التوترات مرة أخرى. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:20+0000
2022-09-14T10:20+0000
2022-09-14T10:20+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1067710372_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_607e99ab7fe66827094d5cc087b3ef2a.png
اتهمت حكومتا باكو ويريفان بعضهما البعض ببدء الحرب.أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنها شنت هجمات مكثفة بالمدفعية والطائرات دون طيار والأسلحة من العيار الثقيل استهدفت البنية التحتية العسكرية والمدنية في المنطقة الحدودية لأذربيجان. وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الصراع اندلع لأن "الجماعات الأرمينية الانفصالية" مُنعت من محاولة إزالة الألغام في المناطق القريبة من مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1067710372_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_c627b50371b50fdaa81f44e324d3c1bd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
تابعنا عبر
اندلعت اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا ليلة 13 سبتمبر/ أيلول. يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الوضع في المنطقة الحدودية، حيث تتصاعد التوترات مرة أخرى.
اتهمت حكومتا باكو ويريفان بعضهما البعض ببدء الحرب.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنها شنت هجمات مكثفة بالمدفعية والطائرات دون طيار والأسلحة من العيار الثقيل استهدفت البنية التحتية العسكرية والمدنية في المنطقة الحدودية لأذربيجان.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الصراع اندلع لأن "الجماعات الأرمينية الانفصالية" مُنعت من محاولة إزالة الألغام في المناطق القريبة من مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود.