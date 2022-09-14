https://sputnikarabic.ae/20220914/التضخم-يتراجع-في-بريطانيا-على-نحو-غير-متوقع-1067709518.html
التضخم يتراجع في بريطانيا على نحو غير متوقع
التضخم يتراجع في بريطانيا على نحو غير متوقع
تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال أغسطس/ آب بعد تسجيل زيادة من رقمين (10% فأكثر) لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود الشهر الماضي. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:51+0000
2022-09-14T09:51+0000
2022-09-14T09:51+0000
اقتصاد
بريطانيا
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وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 9.9% خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء، والتي نقلها موقع "ياهو فايننس".كان هذا أقل من توقعات الاقتصاديين بأن المعدل سيظل ثابتا، وأقل أيضا من المستوى البالغ 10.1% المسجل في يوليو/ تموز، والذي كان أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 1982.ومع ذلك، ارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، بنسبة 6.3% من 6.2%. كانت أسعار الوقود أكبر مساهم في التحرك النزولي بينما كانت تكاليف الغذاء أكبر دافع للتضخم الشهر الماضي.انخفض المعدل السنوي لوقود السيارات من 43.7% إلى 32.1% بين يوليو وأغسطس، مما يعكس انخفاضا بنسبة 6.8% في تكلفة البنزين مقابل زيادة 1.3% المسجلة في عام 2021. وانخفضت أسعار الديزل بمقدار 11.3 بنس للتر الواحد هذا العام.ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5% بين يوليو وأغسطس - أكبر ارتفاع في الفترة من يوليو إلى أغسطس منذ عام 1995 - حيث ساهمت أسعار الحليب والجبن والبيض في أكبر تأثير تصاعدي.بمعدل سنوي، قفزت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 13.1% في أغسطس، ارتفاعا من 12.7% في يوليو، وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2008.
https://sputnikarabic.ae/20220913/نمو-التضخم-في-أمريكا-بأكثر-من-المتوقع-رغم-تراجع-أسعار-الوقود-1067682092.html
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اقتصاد, بريطانيا
التضخم يتراجع في بريطانيا على نحو غير متوقع
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تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال أغسطس/ آب بعد تسجيل زيادة من رقمين (10% فأكثر) لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 9.9% خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء، والتي نقلها موقع
"ياهو فايننس".
كان هذا أقل من توقعات الاقتصاديين بأن المعدل سيظل ثابتا، وأقل أيضا من المستوى البالغ 10.1% المسجل في يوليو/ تموز، والذي كان أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 1982.
ومع ذلك، ارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، بنسبة 6.3% من 6.2%. كانت أسعار الوقود أكبر مساهم في التحرك النزولي بينما كانت تكاليف الغذاء أكبر دافع للتضخم الشهر الماضي.
انخفض المعدل السنوي لوقود السيارات من 43.7% إلى 32.1% بين يوليو وأغسطس، مما يعكس انخفاضا بنسبة 6.8% في تكلفة البنزين
مقابل زيادة 1.3% المسجلة في عام 2021. وانخفضت أسعار الديزل بمقدار 11.3 بنس للتر الواحد هذا العام.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5% بين يوليو وأغسطس - أكبر ارتفاع في الفترة من يوليو إلى أغسطس منذ عام 1995 - حيث ساهمت أسعار الحليب والجبن والبيض في أكبر تأثير تصاعدي.
بمعدل سنوي، قفزت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 13.1% في أغسطس، ارتفاعا من 12.7% في يوليو، وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2008.