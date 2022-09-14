https://sputnikarabic.ae/20220914/الخارجية-الروسية-الوفد-الروسي-لم-يحصل-على-تأشيرات-كافية--للمشاركة-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067701469.html
الخارجية الروسية: الوفد الروسي لم يحصل على تأشيرات كافية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخارجية الروسية: الوفد الروسي لم يحصل على تأشيرات كافية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جزءا كبيرا من الوفد الروسي لم يتلق تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T06:58+0000
2022-09-14T06:58+0000
2022-09-14T06:58+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: هناك مفهوم الوفد الرسمي ويتشكل من قائمة يوافق عليها الرئيس ووزير الخارجية يترأس الوفد في هذه الجمعية العامة، حيث حصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس على تأشيرة دخول، لكن لم يتسلمها عدد من الأعضاء الآخرين وهم المجموعة الثانية هم المرافقون وهؤلاء خبراء ودبلوماسيون".وأضافت قائلة: "على سبيل المثال المترجمون والمتخصصون في بعض المجالات الأخرى يشاركون في الدعم الفني لعمل الوفد ومن بين هذه القائمة تلقى بعض الأشخاص التأشيرة والبعض الآخر لم يحصل عليها".وتابعت بالقول "لا أريد التحدث عن الأسهم والنسب المئوية الآن، لأنه ليس لدي إحصائيات دقيقة ولم يتلق جزء كبير من الأشخاص بعد تأشيرة ".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم إصدار التأشيرات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المرافقين، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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روسيا
الخارجية الروسية: الوفد الروسي لم يحصل على تأشيرات كافية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جزءا كبيرا من الوفد الروسي لم يتلق تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن هناك مشاكل تتعلق باللوجستيات.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: هناك مفهوم الوفد الرسمي ويتشكل من قائمة يوافق عليها الرئيس ووزير الخارجية يترأس الوفد في هذه الجمعية العامة، حيث حصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس على تأشيرة دخول، لكن لم يتسلمها عدد من الأعضاء الآخرين وهم المجموعة الثانية هم المرافقون وهؤلاء خبراء ودبلوماسيون".
وأضافت قائلة: "على سبيل المثال المترجمون والمتخصصون في بعض المجالات الأخرى يشاركون في الدعم الفني لعمل الوفد ومن بين هذه القائمة تلقى بعض الأشخاص التأشيرة والبعض الآخر لم يحصل عليها".
وتابعت بالقول "لا أريد التحدث عن الأسهم والنسب المئوية الآن، لأنه ليس لدي إحصائيات دقيقة ولم يتلق جزء كبير من الأشخاص بعد تأشيرة ".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم
إصدار التأشيرات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المرافقين، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.