https://sputnikarabic.ae/20220914/الخارجية-الروسية-موسكو-تتخذ-إجراءات-لاستقرار-الوضع-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067699718.html
الخارجية الروسية: موسكو تتخذ إجراءات لاستقرار الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
الخارجية الروسية: موسكو تتخذ إجراءات لاستقرار الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
أعلن مدير القسم الرابع لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، دينيس غونتشار، أن موسكو على تواصل مع باكو ويريفان وتتخذ إجراءات للسعي في استقرار... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T01:31+0000
2022-09-14T01:31+0000
2022-09-14T01:31+0000
أرمينيا
أخبار أذربيجان
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موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "نحن على تواصل وثيق مع باكو ويريفان. نتخذ الإجراءات اللازمة بهدف استقرار الوضع بأسرع وقت".واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتينورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يطلع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-على-خطوات-روسيا-لخفض-التصعيد-بين-أرمينيا-وأذربيجان--1067697392.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, أخبار أذربيجان
الخارجية الروسية: موسكو تتخذ إجراءات لاستقرار الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
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أعلن مدير القسم الرابع لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، دينيس غونتشار، أن موسكو على تواصل مع باكو ويريفان وتتخذ إجراءات للسعي في استقرار الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بأسرع وقت.
موسكو – سبوتنيك
. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "نحن على تواصل وثيق مع باكو ويريفان. نتخذ الإجراءات اللازمة بهدف استقرار الوضع بأسرع وقت".
واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.
وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان
وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.