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https://sputnikarabic.ae/20220914/الدفاع-الأرمينية-تتهم-أذربيجان-باستخدام-الطائرات-المسيرة-والمدفعية-الثقيلة-على-الحدود-1067700952.html
الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة على الحدود
الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة على الحدود
اتهم المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم توراسيان، اليوم الأربعاء، الجانب الأذربيجاني، باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية على الحدود الأرمينية... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T06:07+0000
2022-09-14T06:07+0000
العالم
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وقال توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".هذا واندلعت اشتباكات ليل أمس الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.
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الدفاع الأرمينية تتهم أذربيجان باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة على الحدود

06:07 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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اتهم المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم توراسيان، اليوم الأربعاء، الجانب الأذربيجاني، باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
وقال توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".

وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".

هذا واندلعت اشتباكات ليل أمس الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.
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