https://sputnikarabic.ae/20220914/الدفاع-الروسية-تحييد-150-عسكريا-أوكرانيا-في-منطقة-بلدة-كوبيانسك-وبالكلايا-في-منطقة-خاركوف-1067709830.html
الدفاع الروسية: تحييد 150 عسكريا أوكرانيا في منطقة بلدة كوبيانسك وبلاكليا في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: تحييد 150 عسكريا أوكرانيا في منطقة بلدة كوبيانسك وبلاكليا في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: تحييد 150 عسكريا أوكرانيا في منطقة بلدة كوبيانسك وبلاكليا في منطقة خاركوف 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:07+0000
2022-09-14T10:07+0000
2022-09-14T10:20+0000
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روسيا
الدفاع الروسية: تحييد 150 عسكريا أوكرانيا في منطقة بلدة كوبيانسك وبلاكليا في منطقة خاركوف
10:07 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
الدفاع الروسية: تحييد 150 عسكريا أوكرانيا في منطقة بلدة كوبيانسك وبلاكليا في منطقة خاركوف