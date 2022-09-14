عربي
https://sputnikarabic.ae/20220914/الرئيس-الجزائري-يقرر-إنهاء-مهام-16-واليا--1067754533.html
الرئيس الجزائري يقرر إنهاء مهام 16 واليا
الرئيس الجزائري يقرر إنهاء مهام 16 واليا
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارا بإنهاء مهام 16 واليا ضمن حركة تغييرات واسعة في سلك الولاة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T20:57+0000
2022-09-14T20:57+0000
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للرئاسة، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين".وأضاف البيان أن التغييرات شملت إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين، وشملت التغييرات أيضا تحويل 10 ولاة من ولاية إلى أخرى.وتمثلت أبرز التغييرات التي شملها قرار الرئاسة في تعيين عبد النور رابحي واليا جديدا للجزائر العاصمة خلفا لأحمد معبد الذي تولى ولاية البليدة المجاورة.وتضم الجزائر 58 ولاية كاملة بالإضافة إلى ستة ولايات منتدبة موزعة في كبرى مدن الجزائر العاصمة.وقبل أيام، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب وزارية، من بينها وزارة الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20220912/صحيفة-ملك-المغرب-سيشارك-في-القمة-العربية-بالجزائر-1067653224.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7ef025471b2215d9937646b138b7d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر
الجزائر

الرئيس الجزائري يقرر إنهاء مهام 16 واليا

20:57 GMT 14.09.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارا بإنهاء مهام 16 واليا ضمن حركة تغييرات واسعة في سلك الولاة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للرئاسة، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين".
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
صحيفة: ملك المغرب سيشارك في القمة العربية بالجزائر
12 سبتمبر, 18:22 GMT
وأضاف البيان أن التغييرات شملت إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين، وشملت التغييرات أيضا تحويل 10 ولاة من ولاية إلى أخرى.
وتمثلت أبرز التغييرات التي شملها قرار الرئاسة في تعيين عبد النور رابحي واليا جديدا للجزائر العاصمة خلفا لأحمد معبد الذي تولى ولاية البليدة المجاورة.
وتضم الجزائر 58 ولاية كاملة بالإضافة إلى ستة ولايات منتدبة موزعة في كبرى مدن الجزائر العاصمة.
وقبل أيام، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب وزارية، من بينها وزارة الداخلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала