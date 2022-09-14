https://sputnikarabic.ae/20220914/الرئيس-الجزائري-يقرر-إنهاء-مهام-16-واليا--1067754533.html
الرئيس الجزائري يقرر إنهاء مهام 16 واليا
الرئيس الجزائري يقرر إنهاء مهام 16 واليا
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارا بإنهاء مهام 16 واليا ضمن حركة تغييرات واسعة في سلك الولاة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T20:57+0000
2022-09-14T20:57+0000
2022-09-14T20:57+0000
الجزائر
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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للرئاسة، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين".وأضاف البيان أن التغييرات شملت إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين، وشملت التغييرات أيضا تحويل 10 ولاة من ولاية إلى أخرى.وتمثلت أبرز التغييرات التي شملها قرار الرئاسة في تعيين عبد النور رابحي واليا جديدا للجزائر العاصمة خلفا لأحمد معبد الذي تولى ولاية البليدة المجاورة.وتضم الجزائر 58 ولاية كاملة بالإضافة إلى ستة ولايات منتدبة موزعة في كبرى مدن الجزائر العاصمة.وقبل أيام، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب وزارية، من بينها وزارة الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20220912/صحيفة-ملك-المغرب-سيشارك-في-القمة-العربية-بالجزائر-1067653224.html
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الرئيس الجزائري يقرر إنهاء مهام 16 واليا
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارا بإنهاء مهام 16 واليا ضمن حركة تغييرات واسعة في سلك الولاة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية
عن بيان للرئاسة، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين".
وأضاف البيان أن التغييرات شملت إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين، وشملت التغييرات أيضا تحويل 10 ولاة من ولاية إلى أخرى.
وتمثلت أبرز التغييرات التي شملها قرار الرئاسة في تعيين عبد النور رابحي واليا جديدا للجزائر العاصمة خلفا لأحمد معبد الذي تولى ولاية البليدة المجاورة.
وتضم الجزائر 58 ولاية كاملة بالإضافة إلى ستة ولايات منتدبة موزعة في كبرى مدن الجزائر العاصمة.
وقبل أيام، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب وزارية، من بينها وزارة الداخلية.