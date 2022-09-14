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https://sputnikarabic.ae/20220914/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-العاصمة-الكازاخستانية-في-أول-زيارة-خارجية-منذ-بداية-جائحة-كورونا-1067714642.html
الرئيس الصيني يصل إلى العاصمة الكازاخستانية في أول زيارة خارجية منذ بداية جائحة كورونا
الرئيس الصيني يصل إلى العاصمة الكازاخستانية في أول زيارة خارجية منذ بداية جائحة كورونا
وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، في زيارة رسمية؛ وكان على رأس مستقبليه في المطار، الرئيس قاسم جومارت توكاييف. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:33+0000
2022-09-14T10:33+0000
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
كازاخستان
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نور سلطان - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، في بيان، إن "طائرة رئيس جمهورية الصين الشعبية، هبطت في مطار العاصمة نور سلطان؛ ووصل الرئيس الصيني إلى البلاد في زيارة رسمية".واستقبل الرئيس توكاييف شخصيا، نظيره الصيني في المطار، ضمن مراسم تخللها اصطفاف حرس الشرف تكريما له؛ ليتوجه الموكب الرئاسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الكازاخستانية.وسيبحث قائدا البلدين آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كازاخستان والصين؛ ومن المتوقع أن تسفر المحادثات عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.جدير بالذكر أن هذه الزيارة الخارجية هي الأولى للزعيم الصيني، منذ بداية جائحة "كوفيد-19".وكان المكتب الصحفي لتوكاييف أعلن، في وقت سابق، أن الزعيم الصيني سيزور نور سلطان في 14 سبتمبر/أيلول، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني.
https://sputnikarabic.ae/20210314/إجراء-عملية-جراحية-لمصابين-في-تحطم-طائرة-في-كازخستان-1048355715.html
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الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, كازاخستان
الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, كازاخستان

الرئيس الصيني يصل إلى العاصمة الكازاخستانية في أول زيارة خارجية منذ بداية جائحة كورونا

10:33 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، في زيارة رسمية؛ وكان على رأس مستقبليه في المطار، الرئيس قاسم جومارت توكاييف.
نور سلطان - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، في بيان، إن "طائرة رئيس جمهورية الصين الشعبية، هبطت في مطار العاصمة نور سلطان؛ ووصل الرئيس الصيني إلى البلاد في زيارة رسمية".
واستقبل الرئيس توكاييف شخصيا، نظيره الصيني في المطار، ضمن مراسم تخللها اصطفاف حرس الشرف تكريما له؛ ليتوجه الموكب الرئاسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الكازاخستانية.
وسيبحث قائدا البلدين آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كازاخستان والصين؛ ومن المتوقع أن تسفر المحادثات عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
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جدير بالذكر أن هذه الزيارة الخارجية هي الأولى للزعيم الصيني، منذ بداية جائحة "كوفيد-19".
وكان المكتب الصحفي لتوكاييف أعلن، في وقت سابق، أن الزعيم الصيني سيزور نور سلطان في 14 سبتمبر/أيلول، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني.
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