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الرئيس المصري وأمير قطر يشهدان توقيع عدة مذكرات تفاهم
الرئيس المصري وأمير قطر يشهدان توقيع عدة مذكرات تفاهم
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف المجالات أبرزها مذكرة تفاهم بين صندوق مصر... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:31+0000
2022-09-14T10:31+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الأربعاء أن "الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار".وفي وقت سابق، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره لجهود مصر الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، استقبل في الديوان الأميري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين"، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضاف أن "الأمير تميم، رحب بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي وأول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري".
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مصر, قطر, العالم العربي
مصر, قطر, العالم العربي

الرئيس المصري وأمير قطر يشهدان توقيع عدة مذكرات تفاهم

10:31 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / -
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شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف المجالات أبرزها مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومجال الموانئ.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم الأربعاء أن "الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار".

وأضافت أن "الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر".

وفي وقت سابق، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "تقديره لجهود مصر الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، استقبل في الديوان الأميري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين"، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن "الأمير تميم، رحب بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي وأول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري".
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