https://sputnikarabic.ae/20220914/السعودية-رئيس-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر-يتسلم-شهادة-الآيزو-1067724678.html
السعودية... رئيس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يتسلم شهادة "الآيزو"
السعودية... رئيس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يتسلم شهادة "الآيزو"
تسلم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، شهادة الجودة العالمية الآيزو [ISO9001] في مجال جودة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:28+0000
2022-09-14T12:28+0000
2022-09-14T12:28+0000
العالم العربي
السعودية
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ونقلت صحيفة "أخبار" الإلكترونية أن تسلم السند للشهادة جاء خلال استقباله مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، يرافقه مساعده الشيخ محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الفرع.وتوجه الشبانات بالشكر للسند على اهتمامه ومتابعته وحرصه على أن تقدم الرئاسة بجميع فروعها العمل بجودة عالية وفق المعايير الدولية، وموافقته لترشح فرع الرياض للحصول على هذه الشهادة كأول فرع بالمملكة يحصل عليها.من ناحيته شكر السند، لمدير عام الفرع وجميع منسوبيه هذه المبادرة التي قدمها الفرع في سبيل التميُّز في العمل الإداري، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الرئاسة العامة على تلبية احتياجاتها من الخدمات الإدارية بأفضل صورة، والوصول إلى مستوى متقدم في مجال التطوير والجودة.يشار إلى أن نظام جودة العمل الإداري في إطار تطوير منظومة العمل الإداري بالفرع، وفق برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق نظام الجودة، والسعي إلى تطبيقه وتحسينه بشكل مستمر.
السعودية
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العالم العربي, السعودية
السعودية... رئيس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يتسلم شهادة "الآيزو"
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تسلم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، شهادة الجودة العالمية الآيزو [ISO9001] في مجال جودة العمل الإداري.
ونقلت صحيفة
"أخبار" الإلكترونية أن تسلم السند للشهادة جاء خلال استقباله مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، يرافقه مساعده الشيخ محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الفرع.
وتوجه الشبانات بالشكر للسند على اهتمامه ومتابعته وحرصه على أن تقدم الرئاسة بجميع فروعها العمل بجودة عالية وفق المعايير الدولية، وموافقته لترشح فرع الرياض للحصول على هذه الشهادة كأول فرع بالمملكة يحصل عليها.
من ناحيته شكر السند، لمدير عام الفرع وجميع منسوبيه هذه المبادرة التي قدمها الفرع في سبيل التميُّز في العمل الإداري، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الرئاسة العامة على تلبية احتياجاتها من الخدمات الإدارية بأفضل صورة، والوصول إلى مستوى متقدم في مجال التطوير والجودة.
يشار إلى أن نظام جودة العمل الإداري في إطار تطوير منظومة العمل الإداري بالفرع، وفق برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق نظام الجودة، والسعي إلى تطبيقه وتحسينه بشكل مستمر.