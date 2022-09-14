https://sputnikarabic.ae/20220914/السيسي-لـوكالة-الأنباء-القطرية-يجب-عدم-التعامل-مع-التنظيمات-الإرهابية-1067748134.html
السيسي لـ"وكالة الأنباء القطرية": يجب عدم التعامل مع التنظيمات الإرهابية
السيسي لـ"وكالة الأنباء القطرية": يجب عدم التعامل مع التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة عدم التعامل مع التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وذلك خلال حوار مع وكالة الأنباء القطرية على... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T16:58+0000
2022-09-14T16:58+0000
2022-09-14T16:58+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيسي لوكالة الأنباء القطرية، أضاف فيها: "أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية".وشهد الرئيس المصري، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بوقت سابق اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرات تفاهم في عدة مجالات، أبرزها بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومجال الموان، بعدها غادر الرئيس السيسي قطر، وكان في مقدمة مودعيه الأمير تميم بن حمد.وتعد زيارة السيسي إلى قطر، الأولى من نوعها منذ توليه السلطة، وتأتي بعد 3 أشهر من زيارة أمير قطر إلى القاهرة؛ ومن المقرر أن تشهد مباحثات رفيعة المستوى، فيما يتعلق بالأوضاع السياسية الإقليمية وتطورات الأوضاع إقليميا وعالميا، وتوقيع اتفاقات اقتصادية بين البلدين.تجدر الإشارة إلى أن المصالحة المصرية – القطرية، جاءت في إطار المصالحة مع قطر في القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، في يناير/ كانون الثاني 2021؛ وشهدت حضور أمير قطر.
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العالم العربي, قطر, مصر
السيسي لـ"وكالة الأنباء القطرية": يجب عدم التعامل مع التنظيمات الإرهابية
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة عدم التعامل مع التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وذلك خلال حوار مع وكالة الأنباء القطرية على هامش زيارته إلى الدوحة.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيسي لوكالة الأنباء القطرية، أضاف فيها: "أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية".
وحول سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار، قال السيسي: "من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية، مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة".
وشهد الرئيس المصري، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بوقت سابق اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرات تفاهم في عدة مجالات
، أبرزها بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومجال الموان، بعدها غادر الرئيس السيسي قطر، وكان في مقدمة مودعيه الأمير تميم بن حمد.
وتعد زيارة السيسي إلى قطر، الأولى من نوعها منذ توليه السلطة، وتأتي بعد 3 أشهر من زيارة أمير قطر إلى القاهرة؛ ومن المقرر أن تشهد مباحثات رفيعة المستوى، فيما يتعلق بالأوضاع السياسية الإقليمية وتطورات الأوضاع إقليميا وعالميا، وتوقيع اتفاقات اقتصادية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن المصالحة المصرية – القطرية، جاءت في إطار المصالحة مع قطر في القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، في يناير/ كانون الثاني 2021؛ وشهدت حضور أمير قطر.