https://sputnikarabic.ae/20220914/الصحة-العالمية-نهاية-كورونا-تلوح-في-الأفق-1067753287.html

"الصحة العالمية": نهاية كورونا "تلوح في الأفق"

"الصحة العالمية": نهاية كورونا "تلوح في الأفق"

قالت منظمة الصحة العالمية إن "النهاية تلوح في الأفق'' لوباء كورونا حيث سجلت الوفيات العالمية أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2020، ومع ذلك، في الولايات المتحدة،... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T19:53+0000

2022-09-14T19:53+0000

2022-09-14T19:53+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

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وأفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأن جائحة كوفيد قد تقترب من نهايتها، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكيةوصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ مارس 2020. وسجلت منظمة الصحة العالمية حوالي 11000 حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5-11 سبتمبر، أيلول الجاري، بانخفاض 22% عن الأسبوع السابق.كما تراجعت الحالات الأسبوعية الجديدة بنسبة 28% في ذلك الوقت، من حوالي 4.2 مليون خلال الأسبوع من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر إلى حوالي 3.1 مليون الأسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية اليوم الأربعاء "لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الوباء"، مضيفا "لم نصل إلى هناك بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".لكن تيدروس حذر من أن العالم قد يشهد "المزيد من المتغيرات، والمزيد من الوفيات، والمزيد من الاضطرابات والمزيد من عدم اليقين" إذا خفف جهود الاختبار والتلقيح والعلاج.ومع ذلك، بقيت وفيات كورونا في الولايات المتحدة ثابتة نسبيا، مع تغيير طفيف خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا لإحصاءات "إن بي سي نيوز".تسجل الولايات المتحدة متوسطا قدره 478 حالة وفاة بسبب كورونا يوميا، وهو أعلى بكثير من أدنى معدل لها على الإطلاق.ومع ذلك، انخفضت الإصابات الجديدة المسجلة بنسبة 14% في الأسبوعين الماضيين إلى أقل من 73000 حالة يوميا، في المتوسط.

https://sputnikarabic.ae/20220907/الصحة-العالمية-لقاحات-كوفيد-19-الأنفية-قد-تسيطر-على-الجائحة-1067444680.html

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا