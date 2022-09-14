https://sputnikarabic.ae/20220914/الصين-تختبر-أول-طائرة-محلية-تعمل-بالأكسجين-السائل-والكيروسين-1067744988.html
الصين تختبر أول طائرة محلية تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين
الصين تختبر أول طائرة محلية تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين
تواصل الصين تطوير قدراتها المحلية في مجال الفضاء، خاصة فيما يتعلق بالمحركات التي تعمل بالوقود السائل التي بدأت تطوير نماذج منها يمكن استخدامها بصورة دائمة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T16:30+0000
2022-09-14T16:30+0000
2022-09-14T16:30+0000
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ويؤكد ذلك تطوير معهد شيان المتخصص في تقنيات الدفع الفضائي محركا يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، لاستخدامه في أول طائرة تعمل بهذه التقنية يتم تطويرها محليا، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.ونشرت الصحيفة صورة على "تويتر" للمحرك الصاروخي الذي تطوره للعمل على متن الطائرات.وقالت الصحيفة إن الطائرة التي تم تزويدها بمحرك من هذا النوع أكملت أول اختباراتها، حسبما ذكر معهد شيان للفضاء، أمس الثلاثاء.وسيكون تطوير طائرات تستخدم محركات تعمل بهذا النوع من الوقود خطوة كبيرة في مجال الطيران، خاصة بعد أن يتم إنتاج محرك يشبه محركات الصواريخ، لكنه قابل للاستخدام بصورة دائمة.
https://sputnikarabic.ae/20190211/منافسة-روسيا-والولايات-المتحدة-سباق-محرك-1038950899.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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منوعات
الصين تختبر أول طائرة محلية تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين
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تواصل الصين تطوير قدراتها المحلية في مجال الفضاء، خاصة فيما يتعلق بالمحركات التي تعمل بالوقود السائل التي بدأت تطوير نماذج منها يمكن استخدامها بصورة دائمة.
ويؤكد ذلك تطوير معهد شيان المتخصص في تقنيات الدفع الفضائي
محركا يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، لاستخدامه في أول طائرة تعمل بهذه التقنية يتم تطويرها محليا، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.
11 فبراير 2019, 10:53 GMT
ونشرت الصحيفة صورة على "تويتر" للمحرك الصاروخي
الذي تطوره للعمل على متن الطائرات.
وقالت الصحيفة إن الطائرة التي تم تزويدها بمحرك من هذا النوع أكملت أول اختباراتها، حسبما ذكر معهد شيان للفضاء، أمس الثلاثاء.
وسيكون تطوير طائرات تستخدم محركات تعمل بهذا النوع من الوقود خطوة كبيرة في مجال الطيران
، خاصة بعد أن يتم إنتاج محرك يشبه محركات الصواريخ، لكنه قابل للاستخدام بصورة دائمة.