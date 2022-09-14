https://sputnikarabic.ae/20220914/الطيران-المدني-العماني-يصدر-بيانا-بشأن-حالة-طوارئ-في-مطار-مسقط-1067709209.html
الطيران المدني العماني يصدر بيانا بشأن حالة طوارئ في مطار مسقط
الطيران المدني العماني يصدر بيانا بشأن حالة طوارئ في مطار مسقط
أصدرت هيئة الطيران العمانية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:41+0000
2022-09-14T09:41+0000
2022-09-14T09:41+0000
سلطنة عمان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/69/1045606964_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c3c9eb24c3f1cbbce5d9fea015ae8ad6.jpg
وقالت الهيئة في بيانها عبر موقع "تويتر": إنها "تلقت مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغا عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، حيث يتم حاليا التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة".ونوهت هيئة الطيران العماني بأن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو السافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.وفي وقت سابق، وقعت شركة "مطارات عُمان"، اتفاقية مع شركة (To70)، العالمية لوضع آليات تحسين العمليات في المطارات عبر برنامج يمكن جميع الفرق العاملة في المطارات للعمل وفق أطر مشتركةوتهدف الاتفاقية إلى تحسين سير العمليات المختلفة داخل مطار مسقط الدولي، من خلال تفعيل مشروع (ACDM) المتخصص، والذي يتم من خلاله تمكين الشركاء والعملاء من اتخاذ قرارات تعاونية لضمان سير العمليات بسلاسة داخل المطار، بحسب صحيفة "الرؤية". العمانية.ويسعى المشروع إلى تقوية العلاقات بين مطارات عمان، وخطوط الطيران العاملة في مطار مسقط الدولي، وفرق المناولة الأرضية العاملة في المطار، ومراقبي الحركة الجوية، إضافة إلى مشاركة جميع شركاء المطار الاستراتيجيين في المعلومات والبيانات التشغيلية.
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/69/1045606964_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcbb1160ee7fd4e66de9069b021f9691.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, العالم العربي
سلطنة عمان, العالم العربي
الطيران المدني العماني يصدر بيانا بشأن حالة طوارئ في مطار مسقط
تابعنا عبر
أصدرت هيئة الطيران العمانية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط.
وقالت الهيئة في بيانها عبر موقع "تويتر": إنها "تلقت مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغا عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، حيث يتم حاليا التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة".
ونوهت هيئة الطيران العماني بأن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو السافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.
وفي وقت سابق، وقعت شركة "مطارات عُمان
"، اتفاقية مع شركة (To70)، العالمية لوضع آليات تحسين العمليات في المطارات عبر برنامج يمكن جميع الفرق العاملة في المطارات للعمل وفق أطر مشتركة
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين سير العمليات المختلفة داخل مطار مسقط الدولي، من خلال تفعيل مشروع (ACDM) المتخصص، والذي يتم من خلاله تمكين الشركاء والعملاء من اتخاذ قرارات تعاونية لضمان سير العمليات بسلاسة داخل المطار، بحسب صحيفة "الرؤية". العمانية.
ويسعى المشروع إلى تقوية العلاقات بين مطارات عمان، وخطوط الطيران العاملة في مطار مسقط الدولي، وفرق المناولة الأرضية العاملة في المطار، ومراقبي الحركة الجوية، إضافة إلى مشاركة جميع شركاء المطار الاستراتيجيين في المعلومات والبيانات التشغيلية.