https://sputnikarabic.ae/20220914/العسكريون-المتقاعدون-يتظاهرون-أمام-البرلمان-اللبناني-رفضا-لإقرار-الموازنة-صور-وفيديو-1067735935.html

العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لمشروع الموازنة... صور وفيديو

العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لمشروع الموازنة... صور وفيديو

نفذ العسكريون المتقاعدون في لبنان تظاهرة أمام البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول، وذلك اعتراضا على مشروع قانون موازنة 2022 المحال إلى الهيئة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T13:53+0000

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وبالتزامن مع جلسة مناقشة الموازنة العامة انطلق العسكريون المتقاعدون بمسيرة راجلة من ساحة الشهداء إلى مدخل البرلمان اللبناني، برفقة أهالي شهداء الجيش وعدد من جرحى الحرب، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وتآكل معاشاتهم بسبب انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، لا سيما أن "الموازنة لم يذكر فيها القطاع العسكري وأهالي الشهداء وجرحى الحرب".وفي هذا السياق، قال العميد المتقاعد في الجيش اللبناني جورج نادر لـ"سبوتنيك": لقد "قررنا اليوم التحرك لأن الموازنة التي يريدون إقرارها هي موازنة العار والضرائب والإفقار، ولا تذكر كل القطاع العسكري والمدني المتقاعد وأهالي الشهداء ومعوقي الحرب الذين أفنوا حياتهم في خدمة لبنان، وبعضهم تعرض للإصابة والبعض الآخر استشهد ومن نجا أصبح متقدما بالسن ومريض، ومطلوب منه أن يعيش بمليون ونص المليون ليرة لبنانية (40 دولار على سعر صرف السوق السوداء)، في حين قرطاسية مجلس النواب بحسب الموازنة 100 مليار ليرة بينما العسكري يعاني".وعلق العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي بسام الأيوبي قائلا: "يبلغ معاشي 4000 دولار أمريكي، حصلت على مبلغ يوم أمس 190 دولار وهو مبلغ لا يكفي لإصلاح عجلة السيارة او فاتورة هاتف واشتراك كهرباء، هؤلاء مجرمون ولو كان يوجد قضاء فعلي لرأينا مشانقهم معلقة بالساحات... لا قضاء لا دولة".وقالت إحدى المشاركات من أهالي شهداء الجيش اللبناني إنني "شقيقة شهيدين في الجيش، وأعمل على إنجاز جميع أوراق والدتي للطبابة وهي لا تحصل على حقوقها، يتم وعدهم بـ100 دولار شهريا كمساعدة لأن الشهيد يعامل كالعسكري في الخدمة الفعلية، ولم أستطع تأمين دواء والدتي منذ شهرين".وتابعت: "أنا أيضا زوجي متقاعد ولم أحصل على معاش منذ 9 أشهر، كيف أستطيع أن أعيل أبنائي؟ تراكمت عليّ الديون وأصبحت حوالي 12 مليون ليرة لبنانية، أصبحت في سن لا تسمح لي بالعمل، أبنائي دون مدارس منذ سنتين، أنا على استعداد لعرض كليتي للبيع من أجل إعالة عائلتي وتسديد ديوني".يذكر أن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، كان قد أعلن إرجاء الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار موازنة 2022، إلى يوم غد، عند العاشرة والنصف لعدم اكتمال النصاب.

https://sputnikarabic.ae/20220914/إعلام-محلي-عملية-اقتحام-جديدة-لأحد-البنوك-في-منطقة-عاليه-بجبل-لبنان-1067715879.html

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