https://sputnikarabic.ae/20220914/الكوليرا-تداهم-السوريين-مع-استمرار-انقطاع-مياه-الشرب-شرقي-البلاد-1067738550.html

الكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد

الكوليرا تداهم السوريين مع استمرار انقطاع مياه الشرب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 53 إصابة مثبتة بمرض الكوليرا في سورية خلال الــ 24 الساعة الماضية، منها 13 حالة في محافظة الحسكة و10 في محافظة دير الزور، مع... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T14:29+0000

2022-09-14T14:29+0000

2022-09-14T14:29+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن المشافي الخاصة والعيادات الطبية الخاصة في مدينة الحسكة تحديداً، وفي بلدات شرقي محافظة دير الزور الواقعة تحت سيطرة "قسد" تشهد تسجيل أعداد كبيرة من المصابين بحالات إسهال شديد مترافق مع عدد من الأعراض الأخرى.وتابع المراسل نقلاً عن مصادر محلية بريف دير الزور أن مستشفى بلدة الكسرى سيستقبل بحدود 50 حالة يومياً مصابة بأعراض إسهال وإقياء شديدة، في حين لم تعد تستوعب المراكز الصحية والعيادات أعداد الحالات نتيجة غياب الرعاية الصحية ونقص الأدوية في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي مع ارتفاع حالات الوفيات إلى أكثر من 10 حالات.وفي مدينة الحسكة أكد المراسل أن سكان المدينة وريفها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمدينة الحسكة يعانون من انقطاع تام لمياه الشرب منذ شهرين تقريباً، ما جعلهم يعتمدون على مياه الصهاريج والخزانات ما أدى لارتفاع خطورة تفشي المرض بسبب قطع المياه من مصدرها الوحيد من محطة آبار علوك الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي شمالي محافظة الحسكة.بدوره بين مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور عيسى خلف لمراسل "سبوتنيك"، أن مدينة الحسكة تحديدا لها وضعها الخاص بالنسبة للإنتانات المعوية وحالات الإسهال وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب منذ شهرين من مصدرها الوحيد والموثوق للمياه وهي محطة علوك.وتابع الدكتور خلف بأنه فور وصول الأنباء عن تسجيل عدد من الإصابات في مدينة حلب سارعت مديرية الصحة إلى زيادة فرق التقصي الوبائي لتقصي أي حالة إسهال مشتبهة وفق التعريف القياسي للحالات المشتبه بها، ومنها الإسهال الشديد المائي والحاد المترافق مع الجفاف السريع.وأضاف مدير صحة الحسكة بأنهم قاموا بأخذ مجموعة من العينات من الحالات وإرسالها إلى وزارة الصحة وعددها 23 حالة، أرسلت إلى مخابر وزارة الصحة التي أعلنت، أمس الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول، عن تسجيل 13 حالة مثبتة إيجابية بمرض الكوليرا. من هذه الحالات تم تخريج حالتين بعد الشفاء مع تسجيل حالة وفاة واحدة و10 حالات قيد المعالجة وهناك تحسن سريري جيد.وأوضح، أنهم اتخذوا عدة قرارات مستعجلة باعتبار أن المياه تدخل عبر الصهاريج، حيث تم تحديد المنافذ التي تدخل عبرها إلى المدينة وتشكيل فرق من مؤسسة المياه لكلورة المياه وتزويد سائق الصهريح بختم خاص بأن المياه المحملة في الصهريج مكلورة ومعقمة بالإضافة على الكشف الدوري للخزانات الكبيرة المنتشرة في الشوارع.ويعرف الكوليرا بأنه مرض بكتيري، وعادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث، ويتسبب للمصابين بإسهال حاد وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجه، فإنه يمكن إن يكون قاتلا خلال فترة قصيرة.

https://sputnikarabic.ae/20220910/الصحة-السورية-تعلن-تسجيل-15-حالة-إصابة-بالكوليرا-في-حلب-1067569550.html

https://sputnikarabic.ae/20220910/تفشي-الكوليرا-في-مناطق-نفوذ-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1067561342.html

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