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https://sputnikarabic.ae/20220914/المغرب-سجن-مدونة-عامين-بتهمة-الإساءة-للدين-الإسلامي-على-مواقع-التواصل-1067711198.html
المغرب... سجن مدونة عامين بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي" على مواقع التواصل
المغرب... سجن مدونة عامين بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي" على مواقع التواصل
أيدت محكمة الاستئناف في المغرب، حكما بسجن مدونة بمدينة خريبكة (وسط المملكة) مدة عامين لإدانتها بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"، من خلال تدوينات نشرتها على... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:23+0000
2022-09-14T10:23+0000
أخبار المغرب اليوم
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ونقلت موقع "فرانس24"، عن شقيق المدونة قوله، إن "الشرطة أوقفت شقيقته فاطمة كريم، البالغة 39 عاما، في 15 يوليو/تموز بأمر من النيابة العامة بسبب تدوينات على موقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة). وأوضح أن "شقيقته كانت تعبر في هذه التدوينات عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي".وفي منتصف أغسطس/آب، أدانت محكمة ابتدائية شقيقته فاطمة "بالسجن النافذ عامين، بسبب هذه التدوينات التي اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي".ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي في المغرب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي". لكن العقوبة ترفع إلى 5 سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
https://sputnikarabic.ae/20180704/المغرب-رابطة-علماء-المسلمين-فيسبوك-1033545798.html
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أخبار المغرب اليوم
أخبار المغرب اليوم

المغرب... سجن مدونة عامين بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي" على مواقع التواصل

10:23 GMT 14.09.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالدار البيضاء، المغرب، مايو/ أيار 2020
الدار البيضاء، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أيدت محكمة الاستئناف في المغرب، حكما بسجن مدونة بمدينة خريبكة (وسط المملكة) مدة عامين لإدانتها بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"، من خلال تدوينات نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل.
ونقلت موقع "فرانس24"، عن شقيق المدونة قوله، إن "الشرطة أوقفت شقيقته فاطمة كريم، البالغة 39 عاما، في 15 يوليو/تموز بأمر من النيابة العامة بسبب تدوينات على موقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة).
وأوضح أن "شقيقته كانت تعبر في هذه التدوينات عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي".
فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2018
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4 يوليو 2018, 16:08 GMT
وأضاف أن "شقيقته حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه"، لكن المحكمة لم تقتنع.
وفي منتصف أغسطس/آب، أدانت محكمة ابتدائية شقيقته فاطمة "بالسجن النافذ عامين، بسبب هذه التدوينات التي اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي".
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي في المغرب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي". لكن العقوبة ترفع إلى 5 سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
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