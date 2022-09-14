https://sputnikarabic.ae/20220914/المفوضية-الأوروبية-30-من-صادرات-الحبوب-الأوكرانية-تتوجه-إلى-الدول-الفقيرة-1067709673.html
المفوضية الأوروبية: 30% من صادرات الحبوب الأوكرانية تتوجه إلى الدول الفقيرة
المفوضية الأوروبية: 30% من صادرات الحبوب الأوكرانية تتوجه إلى الدول الفقيرة
زعمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن 30% من صادرات الحبوب الأوكرانية يتم إرسالها حاليًا إلى البلدان النامية والفقيرة في أفريقيا والشرق... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:57+0000
2022-09-14T09:57+0000
2022-09-14T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065931179_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_587acf2e9f35533c6ac419b60cfbe6d6.jpg
وجاء إعلان فون دير لاين في ردا على أسئلة من أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ قالت خلالها: "يتم إرسال 30% من صادرات الحبوب الأوكرانية من دولة منخفضة ومتوسطة الدخل إلى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا".ووفقا لها، فإن استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية هي التي أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه "يتعين على الغرب نشر معلومات وبيانات حول توزيع الحبوب الأوكرانية، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة الثقة لنفسه".واعتبرت أن ذلك يكون من خلال نشر المعلومات على مواقع الاتحاد الأوروبي تماما كما تفعل ذلك الأمم المتحدة، وذلك من خلال نشر جدول مغادرة السفينة وتسليمها إلى المدينة المحددة.وفي وقت سابق، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يقوم تصدير غالبية الحبوب الأوكرانية دون السماح للدول الفقيرة والمحتاجة الحصول على المحاصيل الضرورية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065931179_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c59130ad6842b6d9ed6c72ef7c1809b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المفوضية الأوروبية: 30% من صادرات الحبوب الأوكرانية تتوجه إلى الدول الفقيرة
تابعنا عبر
زعمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن 30% من صادرات الحبوب الأوكرانية يتم إرسالها حاليًا إلى البلدان النامية والفقيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وجاء إعلان فون دير لاين في ردا على أسئلة من أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ قالت خلالها: "يتم إرسال 30% من صادرات الحبوب الأوكرانية من دولة منخفضة ومتوسطة الدخل إلى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا".
ووفقا لها، فإن استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية هي التي أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه "يتعين على الغرب نشر معلومات وبيانات حول توزيع الحبوب الأوكرانية، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة الثقة لنفسه".
واعتبرت أن ذلك يكون من خلال نشر المعلومات على مواقع الاتحاد الأوروبي تماما كما تفعل ذلك الأمم المتحدة، وذلك من خلال نشر جدول مغادرة السفينة وتسليمها إلى المدينة المحددة.
وفي وقت سابق، كشف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يقوم تصدير غالبية الحبوب الأوكرانية دون السماح للدول الفقيرة والمحتاجة الحصول على المحاصيل الضرورية.