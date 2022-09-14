https://sputnikarabic.ae/20220914/الملك-تشارلز-ينفعل-بسبب-قلم-حبر-فيديو-1067742166.html
الملك تشارلز ينفعل بسبب قلم حبر... فيديو
الملك تشارلز ينفعل بسبب قلم حبر... فيديو
انفعل ملك بريطالنيا الجديد، تشارلز الثالث، في أثناء حفل توقيع في أيرلندا الشمالية، حيث وثقت مقاطع فيديو غضبه وانفعاله بسبب قلم حبر كان بيده أثناء التوقيع. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T15:24+0000
2022-09-14T15:24+0000
2022-09-14T15:24+0000
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ونشرت شبكة "إن بي سي" مقطع يظهر الملك تشارلز وهو يتذمر من تسرب حبر القلم على يده، حيث قال الملك أمام الحضور في الحفل إنه لا يستطيع "تحمل هذا الشيء اللعين" في إشارة إلى القلم، ثم خرج الملك من الغرفة غاضبا متمتما بكلمات.يذكر أنه عقب وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أصبح الملك الجديد تشارلز الثالث وريثا لممتلكاتها التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، العقارات التاريخية وآلاف الكائنات البحرية.وفيما يخص الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب العاصمة، لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليديا بأعياد نهاية العام، كانت ملكاً للملكة وسيتم توريثها لتشارلز.كما تمتلك الملكة أيضا محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه استرليني، وفقا لمعدي قائمة الأثرياء لعام 2021 في صحيفة "ذي تايمز".وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تقدر بنحو 100 مليون دولار (87 مليون جنيه استرليني)، بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, نادي الفيديو
الملك تشارلز ينفعل بسبب قلم حبر... فيديو
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انفعل ملك بريطالنيا الجديد، تشارلز الثالث، في أثناء حفل توقيع في أيرلندا الشمالية، حيث وثقت مقاطع فيديو غضبه وانفعاله بسبب قلم حبر كان بيده أثناء التوقيع.
ونشرت شبكة "إن بي سي" مقطع يظهر الملك تشارلز وهو يتذمر من تسرب حبر القلم على يده، حيث قال الملك أمام الحضور في الحفل إنه لا يستطيع "تحمل هذا الشيء اللعين" في إشارة إلى القلم، ثم خرج الملك من الغرفة غاضبا متمتما بكلمات.
يذكر أنه عقب وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أصبح الملك الجديد تشارلز الثالث وريثا لممتلكاتها التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، العقارات التاريخية وآلاف الكائنات البحرية.
وفيما يخص الممتلكات العقارية
، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب العاصمة، لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليديا بأعياد نهاية العام، كانت ملكاً للملكة وسيتم توريثها لتشارلز.
كما تمتلك الملكة أيضا محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه استرليني، وفقا لمعدي قائمة الأثرياء لعام 2021 في صحيفة "ذي تايمز".
وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تقدر بنحو 100 مليون دولار (87 مليون جنيه استرليني)، بحسب موقع "سيليبريتي نت وورث".