https://sputnikarabic.ae/20220914/الناتو-نتطلع-لتوطيد-العلاقات-مع-العراق-على-كافة-الأصعدة-1067754844.html
الناتو: نتطلع لتوطيد العلاقات مع العراق على كافة الأصعدة
الناتو: نتطلع لتوطيد العلاقات مع العراق على كافة الأصعدة
عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لتوطيد العلاقات مع العراق خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T21:37+0000
2022-09-14T21:37+0000
2022-09-14T21:38+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا خلال لقاء قائد بعثة الناتو الجديد في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لوزارة الخارجية.وقال ايانوتشي إن حلف الناتو يرغب في "توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الاصعدة كافة، وعدم اقتصارها على المستوى العسكري والأمني".وشدد المسؤول في الحلف على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب وتواصل بعثة الناتو مع مختلف الجهات العراقية من أجل تحقيق مهامها بالشكل المطلوب.ووجه المسؤول الأمني الشكر لوزير الخارجية لدور وزارته في تسهيل مهام بعثة الناتو.وشدد ايانوتشي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20220912/مباحثات-عراقية-إسبانية-حول-سبل-مكافحة-الإرهاب-1067635435.html
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أخبار العراق اليوم
الناتو: نتطلع لتوطيد العلاقات مع العراق على كافة الأصعدة
21:37 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 21:38 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لتوطيد العلاقات مع العراق خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات.
جاء هذا خلال لقاء قائد بعثة الناتو الجديد في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية
عن بيان لوزارة الخارجية.
وقال ايانوتشي إن حلف الناتو
يرغب في "توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الاصعدة كافة، وعدم اقتصارها على المستوى العسكري والأمني".
وشدد المسؤول في الحلف على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب وتواصل بعثة الناتو مع مختلف الجهات العراقية من أجل تحقيق مهامها بالشكل المطلوب.
ووجه المسؤول الأمني الشكر لوزير الخارجية لدور وزارته في تسهيل مهام بعثة الناتو.
وشدد ايانوتشي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف شمال الأطلسي.