https://sputnikarabic.ae/20220914/باحث-سياسي-طرح-هوكشتين-الأخير-في-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-تنازل-جديد-للبنان-1067724137.html

باحث سياسي: طرح هوكشتين الأخير في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنازل جديد للبنان

باحث سياسي: طرح هوكشتين الأخير في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنازل جديد للبنان

أعلن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين عن تقدم ملموس في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T12:21+0000

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من جانبه، لبنان وعلى لسان أكثر من مسؤول، أشار إلى تقدم ملحوظ في ملف الترسيم، من دون إعلان موعد نهائي لاتفاق ترسيم الحدود.لكن بحسب متابعين للملف، فإن توقيع الاتفاق قد يحصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل في حال سارت الأمور كما يريدها الجانب اللبناني، علما أن "حزب الله" وعلى لسان أكثر من قيادي بارز فيه، أكد على أن الحزب لن يفرط بأي حق من حقوق حدوده وثرواته المائية، مبقيا كافة الخيارات بما فيها العسكرية مفتوحة إلى حين إنجاز الاتفاق المنتظر.بهذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي عمران زهوي لـ"سبوتنيك" إن "هوكشتين عرض على اللبنانيين عرضًا شفهيًا، في حين طلبوا منه أن يكون العرض مكتوبًا".وأضاف أن "ما أتى به هوكشتاين بموضوع العوامات، ألا وهو أن العوامات تبدأ من الشاطئ وتنتهي لـ 5 كلم في البحر، ولكن المشكلة أن هذه العوامات إذا قبل بها لبنان، يعني تنازلاً أكثر من الأول، لأن العوامات ستكون بين الخط 1 و 23، ولا يكفي أننا تنازلنا عن الخط 29 وبات من الماضي اليوم أيضاً نتحدث عن الخط بين 1 و 23 يعني المزيد من التنازل للعدو الإسرائيلي، هذا بالنسبة إلى طرح هوكشتاين الأخير".وأوضح زهوي أنه "لا يمكن التكهن بموقف الدولة اللبنانية ولكن طالما أن هناك حديثًا عن عوامات وعن طلب خطي، فهذا يعني أنه من الممكن القبول بهذا الموضوع، وهذا سيؤدي إلى عدة أمور ليس فقط إلى تنازل"، مشيراً إلى أن "حدود لبنان البرية ونقطة B1 موجودة في الأمم المتحدة ولا داع للنقاش أو البحث فيها"،وأضاف زهوي: "لا نعلم أين الإيجابية في الموضوع، ذاهبون إلى تصعيد، من الممكن أن تقوم المقاومة بأي رد، لأن شهر سبتمبر/أيلول كان النهاية، والذي يدعم هذا الكلام تصريحان، التصريح الأول لوزيرة الطاقة الإسرائيلية التي قالت فيه إنه في 20 الشهر الجاري سنشبك من حقل كاريش على الشبكة الداخلية للغاز، وطبعاً "إنرجين باور" موقعة عقد مع الشركة الإسرائيلية، ومديرها في بورصة نيويورك قال بتصريح إنه في 30 هذا الشهر ستصدر شحنة من إسرائيل، يعني من حقل كاريش، وهذا يدل على أنهم من الممكن أن يكونوا قد استخرجوا لأن هناك 7 بواخر موجودة حول المنصة ومن يقول إن المنصة لا تستخرج وتخزن في هذه البواخر، وهنا المشكلة كبيرة".ورأى زهوي أنه "من الممكن أن تحصل مناوشات وليس تصعيداً بشكل مطلق قد يؤدي إلى حرب ولكن مناوشات"، لافتاً إلى أن"يوم السبت سيكون لأمين عام "حزب الله" تصريح يظهر فيه كل الأمور".وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب قد قال إن "الوسيط الأمريكي هوكشتين أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكن لي الإفصاح عنها".وأضاف: "كذلك لقد تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الاتفاق كما أفصح عنه الجانب الأمريكي المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وإن شاء الله خير".

https://sputnikarabic.ae/20220914/ميشال-عون-إنجاز-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-يعطي-الاقتصاد-اللبناني-دفعة-إيجابية--1067720793.html

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